Βόλεϊ Γυναικών: Η Εμμανουηλίδου του Ολυμπιακού δεν είδε κοριτσάκι που πήγε να καθαρίσει και έπεσαν μαζί στο τάραφλεξ, βίντεο
Η παίκτρια του Ολυμπιακού ήθελε να πάρει θέση για σερβίς όταν έπεσε πάνω σε κοριτσάκι που έσπευσε να καθαρίσει το τάραφλεξ

Ο Πανιώνιος με ανατροπή και φοβερή απόδοση στο φιλέ, νίκησε με 3-1 σετ τον Ολυμπιακό και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών.

Το βράδυ του Σαββάτου (07/03, 21:00) θα κριθεί ο τίτλος, με τον ΑΟ Θήρας να είναι η δεύτερη φιναλίστ.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ και ενώ ο Ολυμπιακός είχε πάρει το πρώτο, η Εμμανουηλίδου πήρε θέση για να σερβίρει, όταν όμως κατάλαβε ότι σε εκείνο το σημείο το τάραφλεξ γλιστράει ζήτησε να το καθαρίσουν. 

Ένα κοριτσάκι έσπευσε τρέχοντας και... χώθηκε από πίσω από την αθλήτρια του Ολυμπιακού χωρίς να την δει. 

Έτσι παίρνοντας εκ νέου θέση με πίσω βήματα η Εμμανουηλίδου έπεσε πάνω στο κοριτσάκι, βάζοντας τα γέλια. 

