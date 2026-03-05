Στον τελικό του Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών ο Πανιώνιος, 3-1 με ανατροπή τον Ολυμπιακό
Στον τελικό του Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών ο Πανιώνιος, 3-1 με ανατροπή τον Ολυμπιακό
Ο Πανιώνιος θα παίξει το Σάββατο (21:00) με τον ΑΟ Θήρας στον τελικό της Χαλκίδας
Στον τελικό του Allwyn Final-4 Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών που διεξάγεται στην Χαλκίδα προκρίθηκε ο Πανιώνιος.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε με ανατροπή 3-1 σετ του Ολυμπιακού στον 2ο ημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο (21:00) με τον ΑΟ Θήρας στον τελικό για την κούπα.
O Πανιώνιος θα παίξει για 2η σερί χρονιά σε τελικό αλλά τόσο ο Ιστορικός όσο και η ομάδα της Σαντορίνης θα παλέψουν για τον παρθενικό τους τίτλο.
Τα σετ: 25-19, 23-25, 22-25, 22-25
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε με ανατροπή 3-1 σετ του Ολυμπιακού στον 2ο ημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο (21:00) με τον ΑΟ Θήρας στον τελικό για την κούπα.
O Πανιώνιος θα παίξει για 2η σερί χρονιά σε τελικό αλλά τόσο ο Ιστορικός όσο και η ομάδα της Σαντορίνης θα παλέψουν για τον παρθενικό τους τίτλο.
Τα σετ: 25-19, 23-25, 22-25, 22-25
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα