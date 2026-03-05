«Βόμβα» από την Mundo Deportivo: Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει τον Ομπράντοβιτς

Παρότι οι Ισραηλινοί έχουν στον πάγκο τους τον Δημήτρη Ιτούδη, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» ο Oφέρ Γιανάι της θέλει να φέρει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τη νέα σεζόν