Εθνική μπάσκετ: Ανέβηκε στην 12η θέση στο ranking της FIBA

Στην κορυφή της κατάταξης παραμένουν οι ΗΠΑ
Το δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 ολοκληρώθηκε και η FIBA ανακοίνωσε την ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη των εθνικών ομάδων ανδρών.
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους κερδισμένους της νέας λίστας, καθώς ανέβηκε στην πρώτη δωδεκάδα της κατάταξης μετά τη νίκη απέναντι στο Μαυροβούνιο και την εξασφάλιση της πρόκρισης στον δεύτερο γύρο των ευρωπαϊκών προκριματικών.
Στην κορυφή της κατάταξης παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες διατήρησαν την πρώτη θέση μετά την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προκριματικών της ζώνης της Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.
Η πρώτη δεκάδα παρουσιάζει γενικά σταθερότητα, ωστόσο οι διαφορές ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου είναι πλέον ελάχιστες. Λιγότεροι από τρεις βαθμοί χωρίζουν τη Σερβία, τη Γαλλία και τον Καναδά, κάτι που σημαίνει ότι η μεταξύ τους σειρά μπορεί εύκολα να αλλάξει στο τρίτο «παράθυρο» των προκριματικών.
Αντίστοιχα μικρή είναι η απόσταση και λίγο χαμηλότερα στην κατάταξη, όπου η Αυστραλία και η Ισπανία βρίσκονται πολύ κοντά βαθμολογικά. Ακόμη πιο οριακές είναι οι διαφορές ανάμεσα στην Αργεντινή, τη Λιθουανία και τη Βραζιλία. Ενδεικτικό είναι ότι η Λιθουανία διατηρεί την ένατη θέση με οριακό προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 750,124 βαθμούς έναντι 750,122 της Βραζιλίας.
🚨 NEW WORLD RANKING ALERT 🚨— FIBA Basketball (@FIBA) March 5, 2026
Greece 🇬🇷 and New Zealand 🇳🇿 are headline climbers in latest FIBA World Ranking Men, presented by Nike.
📊 Check the full ranking here: https://t.co/FDhXgaKjQk pic.twitter.com/ReTtsQWBjP
