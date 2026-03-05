Εθνική μπάσκετ: Ανέβηκε στην 12η θέση στο ranking της FIBA
SPORTS
Εθνική Μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης FIBA

Εθνική μπάσκετ: Ανέβηκε στην 12η θέση στο ranking της FIBA

Στην κορυφή της κατάταξης παραμένουν οι ΗΠΑ

Εθνική μπάσκετ: Ανέβηκε στην 12η θέση στο ranking της FIBA
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 ολοκληρώθηκε και η FIBA ανακοίνωσε την ανανεωμένη παγκόσμια κατάταξη των εθνικών ομάδων ανδρών.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους κερδισμένους της νέας λίστας, καθώς ανέβηκε στην πρώτη δωδεκάδα της κατάταξης μετά τη νίκη απέναντι στο Μαυροβούνιο και την εξασφάλιση της πρόκρισης στον δεύτερο γύρο των ευρωπαϊκών προκριματικών.

Στην κορυφή της κατάταξης παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες διατήρησαν την πρώτη θέση μετά την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προκριματικών της ζώνης της Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Η πρώτη δεκάδα παρουσιάζει γενικά σταθερότητα, ωστόσο οι διαφορές ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου είναι πλέον ελάχιστες. Λιγότεροι από τρεις βαθμοί χωρίζουν τη Σερβία, τη Γαλλία και τον Καναδά, κάτι που σημαίνει ότι η μεταξύ τους σειρά μπορεί εύκολα να αλλάξει στο τρίτο «παράθυρο» των προκριματικών.

Αντίστοιχα μικρή είναι η απόσταση και λίγο χαμηλότερα στην κατάταξη, όπου η Αυστραλία και η Ισπανία βρίσκονται πολύ κοντά βαθμολογικά. Ακόμη πιο οριακές είναι οι διαφορές ανάμεσα στην Αργεντινή, τη Λιθουανία και τη Βραζιλία. Ενδεικτικό είναι ότι η Λιθουανία διατηρεί την ένατη θέση με οριακό προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 750,124 βαθμούς έναντι 750,122 της Βραζιλίας.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης