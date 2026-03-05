Το... φατούρο των παικτών της Φενέρ στον Σάρας για τα 50α γενέθλιά του, δείτε βίντεο
Μετά την περιπέτεια που είχε ο Λιθουανός στο Ντουμπάι, οι παίκτες του τον υποδέχθηκαν με το παραδοσιακό φατούρο ενώ ο Μπόλντγουιν έπεσε πάνω του και τον έριξε κάτω

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κλείνει σήμερα τα 50 του χρόνια και οι παίκτες του στη Φενερμπαχτσέ τον υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά για να του ευχηθούν «χρόνια πολλά». 

Ο Σάρας επέστρεψε χθες στην Τουρκία μετά την ταλαιπωρία που υπέστη στο Ντουμπάι λόγω του αποκλεισμού του, και σήμερα έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Φενέρ.

Οι παίκτες του τον περίμεναν με... τρελή διάθεση και του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του με... φατούρο, ενώ ο Μπόλντγουιν έπεσε πάνω του και τον έριξε κάτω δείχνοντας τη μεγάλη χαρά του.



