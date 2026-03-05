Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Το... φατούρο των παικτών της Φενέρ στον Σάρας για τα 50α γενέθλιά του, δείτε βίντεο
Το... φατούρο των παικτών της Φενέρ στον Σάρας για τα 50α γενέθλιά του, δείτε βίντεο
Μετά την περιπέτεια που είχε ο Λιθουανός στο Ντουμπάι, οι παίκτες του τον υποδέχθηκαν με το παραδοσιακό φατούρο ενώ ο Μπόλντγουιν έπεσε πάνω του και τον έριξε κάτω
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κλείνει σήμερα τα 50 του χρόνια και οι παίκτες του στη Φενερμπαχτσέ τον υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά για να του ευχηθούν «χρόνια πολλά».
Ο Σάρας επέστρεψε χθες στην Τουρκία μετά την ταλαιπωρία που υπέστη στο Ντουμπάι λόγω του αποκλεισμού του, και σήμερα έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Φενέρ.
Οι παίκτες του τον περίμεναν με... τρελή διάθεση και του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του με... φατούρο, ενώ ο Μπόλντγουιν έπεσε πάνω του και τον έριξε κάτω δείχνοντας τη μεγάλη χαρά του.
Ο Σάρας επέστρεψε χθες στην Τουρκία μετά την ταλαιπωρία που υπέστη στο Ντουμπάι λόγω του αποκλεισμού του, και σήμερα έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Φενέρ.
Οι παίκτες του τον περίμεναν με... τρελή διάθεση και του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του με... φατούρο, ενώ ο Μπόλντγουιν έπεσε πάνω του και τον έριξε κάτω δείχνοντας τη μεγάλη χαρά του.
Fenerbahçe Beko’da Sarunas Jasikevicius’un doğum günü kutlandı.— Sports Digitale (@SportsDigitale) March 5, 2026
pic.twitter.com/H8ygvQuUG4
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα