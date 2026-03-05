Το... φατούρο των παικτών της Φενέρ στον Σάρας για τα 50α γενέθλιά του, δείτε βίντεο

Μετά την περιπέτεια που είχε ο Λιθουανός στο Ντουμπάι, οι παίκτες του τον υποδέχθηκαν με το παραδοσιακό φατούρο ενώ ο Μπόλντγουιν έπεσε πάνω του και τον έριξε κάτω