Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 18.000 ευρώ για το ματς στο Πανθεσσαλικό

Η Super League ανακοίνωσε ότι η ΑΕΚ τιμωρήθηκε από το πειθαρχικό της όργανο με πρόστιμο 18 χιλιάδων ευρώ για το ματς στο Πανθεσσαλικό - Πρόστιμα και σε ΠΑΟΚ, Κηφισιά





Η «Ένωση» θα κληθεί να πληρώσει ένα βαρύ



Οι αποφάσεις του οργάνου της λίγκας





Αρ. Απόφ. 76/5-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ



Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε οκτώ προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025, 249/11-12-2025, 3/7-1-2026, 21/23-1-2026, 28/29-1-2026, 41/6-2-2026 και 51/12-2-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’

του Π.Κ. της ΕΠΟ), και δ) τη χρηματική ποινή των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ για την 4η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 και 41/6-2-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15

Κλείσιμο

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ. (αγώνας της 1-3-2026 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)



Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 77/5-3-2026

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague ανακοίνωσε πως επέβαλε ποινές σε ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Κηφισιά για όσα συνέβησαν την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος.Η «Ένωση» θα κληθεί να πληρώσει ένα βαρύ πρόστιμο ύψους 18 χιλ. ευρώ για το ματς στο Πανθεσσαλικό ενώ από 1.000 ευρώ θα πληρώσουν η ομάδα των βορείων προαστίων και ο «δικέφαλος του βορρά».ΑπόσπασμαΑρ. Απόφ. 76/5-3-2026ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚΔέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε οκτώ προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025, 249/11-12-2025, 3/7-1-2026, 21/23-1-2026, 28/29-1-2026, 41/6-2-2026 και 51/12-2-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’του Π.Κ. της ΕΠΟ), και δ) τη χρηματική ποινή των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ για την 4η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 και 41/6-2-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ. (αγώνας της 1-3-2026 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)ΑπόσπασμαΑρ. Απόφ. 77/5-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 1-3-2026 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)



Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 75/5-3-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 28-2-2026 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ).