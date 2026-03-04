Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποθέωσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αν έπαιζα ποδόσφαιρο θα ήταν το πρότυπό μου»
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποθέωσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αν έπαιζα ποδόσφαιρο θα ήταν το πρότυπό μου»
Η Αμερικανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε πρόσφατα το γήπεδο στο οποίο ανδρώθηκε ο CR7 το «Ζοσέ Αλβαλάδε» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Τον θαυμασμό της για τον Κριστιάνο Ρονάλντο εξέφρασε η Σίντνεϊ Σουίνι.
Η Αμερικανίδα σταρ, που πρόσφατα βρέθηκε στο Ζοσέ Αλβαλάδε και είδε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, άδραξε την ευκαιρία να βρεθεί και στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να δείξει τις ικανότητές της με την μπάλα.
Αργότερα, η ηθοποιός είχε αναφέρει πως δεν θα μπορούσε να μην υποστηρίζει την ομάδα η οποία ανέδειξε τον CR7, για τον οποίο είπε εν συνεχεία ότι «ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής.
Είμαι ανταγωνιστικός άνθρωπος και αν έπαιζα μπάλα, θα ήταν το πρότυπό μου».
Πρόσφατα η Αμερικανίδα επισκέφθηκε το γήπεδο στο οποίο ανδρώθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αντιλαμβανόμενη ένα μέρος από το μεγαλείο του.
Γεννημένη το 1997 στο Σποκέιν, η Σουίνι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα sex symbols παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, κερδίζοντας δημοσιότητα από τις εμφανίσεις της στις σειρές Euphoria και The White Lotus, ενώ αργότερα έπαιξε και σε ταινίες όπως το Reality, το Christy και το Anyone But You.
"ÉL SERÍA MI INSPIRACIÓN" 🤩— ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 4, 2026
⚽ ❤ Sydney Sweeney elige a Cristiano Ronaldo como su jugador favorito. pic.twitter.com/dd6Ds9WzfA
