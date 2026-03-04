Παναθηναϊκός: Πρόστιμό από τη Euroleague στον Αταμάν για την συμπεριφορά του στο παιχνίδι με την Παρί
Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού θα κληθεί να πληρώσει 10.000 ευρώ ενώ τιμωρήθηκε και με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής αλλά η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα
Νέο πρόστιμο στον Εργκίν Αταμάν από τη Euroleague.
Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ για την συμπεριφορά του στο παιχνίδι με την Παρί στο ΟΑΚΑ για την 29η ημέρα της Euroleague.
Ο Αταμάν αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή και τιμωρήθηκε για την συμπεριφορά τους προς τους διαιτητές. Επιπλέον τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής αλλά η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.
Η ανακοίνωση της Euroleague
«Ο Έργκιν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού Αθηνών, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ και αποκλεισμό από έναν αγώνα για τη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR Αθηνών – Paris Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Η ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα αναστέλλεται υπό όρους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κειμένου Κανονισμών, και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο κ. Αταμάν διαπράξει νέα παρόμοια παράβαση κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26».
