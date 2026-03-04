Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-1 του ΟΦΗ στη Λεωφόρο και ανέβηκε στην 4η θέση
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 4-1 του ΟΦΗ στη Λεωφόρο σ' εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και είναι πλέον μόνος στην 4η θέση.
Οι πράσινοι μετά από 23 αγώνες είναι 4οι με 42 βαθμούς και στο +3 από τον Λεβαδειακό με τον οποίο παίζουν στην Βοιωτία την Κυριακή.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 23 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 53
2. ΑΕΚ 53
3. ΠΑΟΚ 50
4. Παναθηναϊκός 42
5. Λεβαδειακός 39
6. ΟΦΗ 28
7. Άρης 28
8. Ατρόμητος 27
9. Βόλος 27
10. Κηφισιά 24
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12
*ΠΑΟΚ και Κηφισιά έχουν αγώνα λιγότερο.
