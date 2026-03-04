Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ
SPORTS
Super League 1 Παναθηναϊκός ΟΦΗ Λεβαδειακός ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-1 του ΟΦΗ στη Λεωφόρο και ανέβηκε στην 4η θέση

Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 4-1 του ΟΦΗ στη Λεωφόρο σ' εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και είναι πλέον μόνος στην 4η θέση. 

Οι πράσινοι μετά από 23 αγώνες είναι 4οι με 42 βαθμούς και στο +3 από τον Λεβαδειακό με τον οποίο παίζουν στην Βοιωτία την Κυριακή. 


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 23 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 53 
2. ΑΕΚ 53 
3. ΠΑΟΚ 50 
4. Παναθηναϊκός 42
5. Λεβαδειακός 39 
6. ΟΦΗ 28 
Κλείσιμο
7. Άρης 28 
8. Ατρόμητος 27 
9. Βόλος 27 
10. Κηφισιά 24 
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός  12 
*ΠΑΟΚ και Κηφισιά έχουν αγώνα λιγότερο.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης