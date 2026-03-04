Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επαναφέρει την συζήτηση για τα πέντε σετ στις γυναίκες η Σαμπαλένκα: «Αν παίζαμε στα πέντε, θα είχα περισσότερα Grand Slam!»
Η Λευκορωσίδα Νο1 του κόσμου τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της αλλαγής του φορμάτ στις γυναίκες ενόψει του Indian Wells - Ο διχασμός στο tour και οι αντίθετες απόψεις των Σβιόντεκ και Πεγκούλα
Μια μεγάλη συζήτηση έχει «φουντώσει» στα κορτ του Indian Wells, με αφορμή την πρόσφατη πρόταση του Κρεγκ Τίλι. Ο πρώην διευθυντής του Australian Open και νέος εκτελεστικός διευθυντής της USTA, έριξε στο τραπέζι την ιδέα να διεξάγονται αγώνες best-of-five (στα τρία νικηφόρα σετ) στις γυναίκες, αρχής γενομένης από τα προημιτελικά των Grand Slams.
Η πρόταση αυτή δίχασε τις κορυφαίες τενίστριες του κόσμου, με τις τοποθετήσεις τους στη Media Day του τουρνουά της Καλιφόρνια να παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον.
Η Αρίνα Σαμπαλένκα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα είχε «περισσότερους τίτλους Grand Slam» με μια μορφή best-of-five σετ, όπως αυτή των ανδρών (σ.σ. αντί για τρία σετ), μιλώντας εν' όψει του τουρνουά, που αρχίζει σήμερα (4/3) στο Indian Wells της Καλιφόρνια.
«Ας το κάνουμε. Νομίζω ότι πιθανότατα θα είχα περισσότερους τίτλους Grand Slam. Νιώθω πολύ δυνατή σωματικά, είμαι σίγουρη ότι το σώμα μου θα μπορούσε να το αντέξει», απάντησε η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή αλλαγή στην μορφή των γυναικείων αγώνων σε μεγάλα τουρνουά.
Η 27χρονη Σαμπαλένκα έχει τέσσερις τίτλους Grand Slam (Australian Open 2023 και 2024, US Open 2024 και 2025) και τέσσερις χαμένους τελικούς (Australian Open 2025 και 2026, French Open 2025, US Open 2023).
Τον Ιανουάριο, ο διευθυντής του Australian Open, Κρεγκ Τίλεϊ, πρότεινε την επέκταση των αγώνων Grand Slam γυναικών σε αγώνες best-of-five σετ αρχίζοντας από τα προημιτελικά. Παράλληλα, η Αμερικανίδα τενίστρια, Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 5 στον κόσμο), η οποία ηγείται ενός συμβουλίου που έχει αναλάβει την αναμόρφωση του απαιτητικού ημερολογίου της WTA, πιστεύει ότι για τις γυναίκες «δεν πρέπει» να αλλάξει η νίκη στα τρία σετ, επικαλούμενη την προσοχή των φιλάθλων, οργανωτικά ζητήματα και την κυμαινόμενη ένταση των αγώνων best-of-five σετ, που οποίοι συχνά παρατείνονται χρονικά.
Επίσης, η Πολωνή πρώην Νο 1 στον κόσμο, Ιγκα Σβιάτεκ, αντιτάχθηκε σε αυτήν την «περίεργη ιδέα σε έναν κόσμο όπου όλα επιταχύνονται συνεχώς», φοβούμενη ότι θα κουράσει ορισμένους από τους θεατές, ενώ η Αμερικανίδα, Κόκο Γκοφ, η οποία κατέκτησε το French Open πέρυσι, πιστεύει ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα την ωφελούσε, καθώς είναι μεταξύ των «καλύτερων σωματικά», αλλά θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε ένα ολόκληρο τουρνουά για μεγαλύτερη δικαιοσύνη.
