Viral στα social media: Το... ανορθόδοξο κόλπο του Ντέιβις για να ξεμαρκαριστεί, βίντεο

Το βράδυ της Δευτέρας, η Ουντινέζε πήρε μια σπουδαία νίκη με 3-0 επί της Φιορεντίνα για τη Serie A. Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε τους «φριουλάνι» βαθμολογικά, αφήνοντας τους «βιόλα» να παλεύουν για την παραμονή τους στην κατηγορία.Τα γκολ της αναμέτρησης πέτυχαν οι Καμπασέλε (από ασίστ του Νικολό Τζανιόλο), Μπούκσα και Κίναν Ντέιβις. Ωστόσο, ο τελευταίος δεν έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς μόνο για το τέρμα που σημείωσε, αλλά για μια απίστευτη, κωμική ενέργεια που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.Το βίντεο που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησηςΣε ένα σύντομο κλιπ που κυκλοφόρησε στα social media και έγινε γρήγορα viral, η Ουντινέζε βρίσκεται στην επίθεση εκτελώντας ένα κόρνερ. Ο Ντέιβις προσπαθεί να απελευθερωθεί μέσα στην περιοχή από το ασφυκτικό μαρκάρισμα του αμυντικού της Φιορεντίνα, Λούκα Ρανιέρι.Για να το πετύχει, ο επιθετικός της Ουντινέζε καταφεύγει σε μια ίσως αποτελεσματική, αλλά σίγουρα καθόλου συμβατική μέθοδο. Με τα δύο του χέρια, πιάνει και τσιμπάει τις θηλές του Ιταλού αμυντικού!Η αντίδραση του Ρανιέρι στο απρόσμενο αυτό τσίμπημα ήταν εξίσου απολαυστική. Ο αμυντικός της Φιορεντίνα, αφού τραβήχτηκε για να απελευθερωθεί, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και ξέσπασε σε γέλια μέσα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής.Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο προκάλεσε «σεισμό» στο διαδίκτυο, με τους φιλάθλους να κατακλύζουν τις πλατφόρμες με σχόλια.