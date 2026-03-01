Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Μεντιλίμπαρ: Είμαι θυμωμένος με τον τρόπο που παίξαμε στα τελευταία λεπτά
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη νίκη του Ολυμπιακού στις Σέρρες
Ο Ολυμπιακός με 2 γκολ του Ελ Κααμπί πέρασε με 2-1 από τις Σέρρες και έφτασε στους 53β.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δέχτηκε γκολ στο 82' και στο φινάλε κινδύνεψε να χάσει τη νίκη. Αυτό έκανε έξαλλο τον Βάσκο τεχνικό ο οποίος μίλησε στην Cosmote Sport για το ματς με τον Πανσερραϊκό και αυτό με τον ΠΑΟΚ.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Για τον ποιος ήταν ο πιο πολύτιμος: «Κερδίσαμε, αλλά δυσκολευτήκαμε πολύ. Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ. Δυσκολευτήκαμε να φτάσουμε στο 2-0 και δεν στέκομαι σε ποιος έβαλε τα δύο γκολ, στέκομαι σε αυτόν που ρίσκαρε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, γιατί είμαι θυμωμένος για τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Πρέπει να συνεχίζουμε να παίζουμε επιθετικά. Μένω στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού».
Για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Πρέπει να δούμε τα παιχνίδια σαν ένα από τα υπόλοιπα. Να είμαστε ο εαυτός μας, να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, χωρίς να κάνουμε καινούργια πράγματα, όπου όταν τα κάνουμε δεν μας βγαίνουν. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε το ματς, σαν ένα από τα υπόλοιπα, γνωρίζοντας πως ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ καλός. Να πιέσουμε ψηλά, να είμαστε στην αντίπαλη περιοχή και να κάνουμε το δικό μας ματς, όπως ξέρουμε, για να κυριαρχήσουμε».
