Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Ραφαηλίδου στην σφαιροβολία

Η 19χρονη αθλήτρια έριξε 16.51 με την πρώτη της προσπάθεια και 16.53 με την πέμπτη και κατέρριψε δύο φορές στον ίδιο αγώνα το 16.43 που κατείχε η Σοφία Ορφανιώτου από το 1997 σε κλειστό στίβο