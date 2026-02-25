Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Ραφαηλίδου στην σφαιροβολία
SPORTS
Μαρία Ραφαηλίδου Στίβος

Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Ραφαηλίδου στην σφαιροβολία

Η 19χρονη αθλήτρια έριξε 16.51 με την πρώτη της προσπάθεια και 16.53 με την πέμπτη και κατέρριψε δύο φορές στον ίδιο αγώνα το 16.43 που κατείχε η Σοφία Ορφανιώτου από το 1997 σε κλειστό στίβο

Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Ραφαηλίδου στην σφαιροβολία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας Κ20, που κυνηγούσε από πέρυσι, κατάφερε να καταρρίψει  στο μίτινγκ, κατηγορίας Silver, στην πόλη Νεχεβίζντι της Τσεχίας η Μαρία Ραφαηλίδου.

Η 19χρονη αθλήτρια η οποία γυμνάζεται με τον πατέρα της, Γιάννη Ραφαηλίδη, έριξε 16.51 με την πρώτη της προσπάθεια και 16.53 με την πέμπτη και κατέρριψε δύο φορές στον ίδιο αγώνα το 16.43 που κατείχε η Σοφία Ορφανιώτου από το 1997 σε κλειστό στίβο. Η επίδοσή της είναι απόλυτο εθνικό ρεκόρ Κ20, καθώς η αντίστοιχη καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα σε ανοιχτό στίβο ήταν και πάλι της Ορφανιώτου με 16.39 από την ίδια χρονιά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και η δεύτερη βολή της Ραφαηλίδου ήταν 16.45, επομένως καλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ. Η τέταρτη βολή της ήταν 16.20 και η έκτη 16.30, σε έναν αγώνα όπου επέδειξε πολύ μεγάλη σταθερότητα και κατέλαβε την 8η θέση.

Την επίβλεψη της Ραφαηλίδου στον αγώνα είχε ο Ρίτσαρντ Πάρκινσον, ο Καναδός προπονητής της δις παγκόσμιας πρωταθλήτριας σε σάλα (2024, 2025), Σάρα Μίτον, με το γκρουπ του οποίου γυμνάστηκε για ένα μήνα αυτόν τον χειμώνα.

Νικήτρια ήταν η Ολλανδέζα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Τόκιο, Τζέσικα Σχίλντερ με 20.43.

Την καλύτερη επίδοσή του σε κλειστό στίβο βελτίωσε στο ίδιο μίτινγκ και ο Κώστας Γεννίκης.

Ο 24χρονος σφαιροβόλος του Μιχάλη Γεννίκη, τέσσερις μέρες μετά τη νίκη του στο Χειμερινό Κύπελλο ρίψεων, έριξε 18.93, ήταν πρώτος στο β’ γκρουπ και 8ος συνολικά. Είχε ακόμα βολές στα 18.81 και 18.60, καθώς και τρεις άκυρες. Νικητής, με 21.80, ήταν ο Ιταλός «χάλκινος» στο Τόκιο, Λεονάρντο Φάμπρι.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης