Προπονητής Θέλτα: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει και με τις απουσίες του γίνεται πιο... επικίνδυνος

Ο Κλαούντιο Χιράλδεθ ναι μεν τόνισε ότι η ομάδα του έχει ένα μικρό πλεονέκτημα μετά τη νίκη στη Θεσσαλονίκη, αλλά στάθηκε στην ποιότητα του ΠΑΟΚ και έδειξε να προβληματίζεται από τις πολλές απουσίες καθώς δεν ξέρει τι ακριβώς θα συναντήσει στο αυριανό (26/2) ματς