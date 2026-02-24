Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Premier League, Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: «Καθάρισε» ο Σέσκο για τους «κόκκινους διαβόλους», δείτε το γκολ
Ο Σλοβένος πέρασε αλλαγή στο 58΄ και βρήκε δίχτυα σε αντεπίθεση – Συνεχίζει σε τροχιά Champions League η Γιουνάιτεντ, τρεις βαθμούς πίσω από την Άστον Βίλα
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε 1-0 της Έβερτον στο «Χιλ Ντίκινσον Στέιντιουμ», στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 27η αγωνιστική της Premier League, και παρέμεινε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, διατηρώντας προβάδισμα τριών βαθμών από Τσέλσι και Λίβερπουλ και απόσταση τριών βαθμών από την τρίτη Άστον Βίλα.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 27ης αγωνιστικής στην Premier League, καθώς και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Άστον Βίλα-Λιντς 1-1 (88΄ Εϊμπραχαμ - 31' Σταχ)
Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2 (30' Γκόμεζ, 45' Γουέλμπεκ)
Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1 (4' Πέδρο - 90+3΄ Φλέμινγκ)
Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0
Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1 (14', 27' Ο'Ράιλι - 22' Χολ)
«Χρυσή» αλλαγή ο ΣέσκοΤο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και προήλθε από παίκτη που ήρθε από τον πάγκο. Ο Μπένιαμιν Σέσκο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 58ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Αμάντ Ντιαλό, και αποδείχθηκε καθοριστικός για την εξέλιξη του αγώνα.
Σε αντεπίθεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Σέσκο βρέθηκε σε θέση βολής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 και χαρίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του Μάικλ Κάρικ.
Μάχη για την τετράδαΜε τη νίκη αυτή, οι «κόκκινοι διάβολοι» παραμένουν σε τροχιά Champions League, καθώς διατηρούνται τέταρτοι στην κατάταξη. Η διαφορά τους από την πέμπτη Τσέλσι και τη Λίβερπουλ είναι τρεις βαθμοί, ενώ απέχουν επίσης τρεις βαθμούς από την τρίτη Άστον Βίλα.
Η συνέχεια της Premier League αναμένεται καθοριστική για τη μάχη της τετράδας, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει πλέον σαφές προβάδισμα στη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Άρσεναλ 61 -28αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 56
Άστον Βίλα 51
Μάντσεστερ Γ. 48
Τσέλσι 45
Λίβερπουλ 45
Μπρέντφορντ 40
Μπόρνμουθ 38
Έβερτον 37
Φούλαμ 37
Νιούκαστλ 36
Σάντερλαντ 36
Κρίσταλ Πάλας 35
Μπράιτον 34
Λιντς 31
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 25
Μπέρνλι 19
Γουλβς 10 -28αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 0-1 (90+7΄ ΜακΆλιστερ)
Σάντερλαντ-Φούλαμ 1-3 (76' Λε Φι - 54', 61' Χιμένεθ, 85' Ιγουόμπι)
Τότεναμ-Άρσεναλ 1-4 (34' Μουανί - 32', 61' Εζε, 47', 90+4΄ Γκιοκέρες)
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 0-1 (71΄ Σέσκο)
