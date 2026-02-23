Καρέτσας: Υπέστη ήπια διάσειση, χάνει τη ρεβάνς της Γκενκ με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Ο νεαρός άσος της Γκενκ τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση στο ματς με τη Σταντάρ Λιέγης

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέστη ήπια διάσειση μετά τη σύγκρουση που είχε στην αναμέτρηση της Γκενκ με τη Σταντάρ Λιέγης, γεγονός που τον θέτει εκτός από τη ρεβάνς απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά της ήττας με 0-3, ύστερα από δυνατή σύγκρουση με τον Ιμπραΐμ Καραμόκο, πέφτοντας άτσαλα στο έδαφος. Ο νεαρός έμεινε για λίγο στο χορτάρι εμφανώς ζαλισμένος, πιάνοντας το κεφάλι του, με το τεχνικό τιμ να τον αποσύρει άμεσα για προληπτικούς λόγους.

Η βελγική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του 18χρονου διεθνούς Έλληνα, αναφέροντας πως μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι «υπέστη τραυματισμό στον αυχένα και ελαφρά διάσειση».

Θα απουσιάσει από τη ρεβάνς της Πέμπτης (26/02) με την Ντίναμο Ζάγκρεμπ που θα κρίνει την πρόκριση στους 16 του Europa League.


