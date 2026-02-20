Εργκίν Αταμάν: Δεν έκανε δηλώσεις για τον τελικό με τον Ολυμπιακό ο Τούρκος προπονητής
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον τελικό του Σαββάτου μετά τον ημιτελικό με τον Ηρακλή αλλά όχι την Παρασκευή
Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας (21/02, 20:00) στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου για 13η φορά θα αντιμετωπίσει τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό.
Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την καθιερωμένη media day τους παράλληλα με την προπόνηση που ήταν ανοιχτή για τους δημοσιογράφους. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Άταμαν δεν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, κάτι που δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ομάδας προς την Ομοσπονδία.
Βέβαια μίλησε εκτενώς για τον τελικό στη συνέντευξη Τύπου μετά τον ημιτελικό με τον Ηρακλή και εξέφρασε τον σεβασμό του προς τον Ολυμπιακό.
Αντ' αυτού δηλώσεις παραχώρησαν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Τζέριαν Γκραντ.
