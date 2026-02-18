Απίστευτο ξέσπασμα του Μέλο κατά Πρεστιάνι για την ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους: «Η γυναίκα του πρέπει να τον έχει απατήσει με μαύρο», βίντεο
SPORTS
Φελίπε Μέλο Τζανλούκα Πρεστιάνι Βινίσιους Τζούνιορ Ρεάλ Μαδρίτης Μπενφίκα

Απίστευτο ξέσπασμα του Μέλο κατά Πρεστιάνι για την ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους: «Η γυναίκα του πρέπει να τον έχει απατήσει με μαύρο», βίντεο

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που έχει θητεύσει μεταξύ άλλων σε Γιουβέντους και Ίντερ υπερασπίστηκε με τον δικό του τρόπο τον Βινίσιους

Απίστευτο ξέσπασμα του Μέλο κατά Πρεστιάνι για την ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους: «Η γυναίκα του πρέπει να τον έχει απατήσει με μαύρο», βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» για την ρατσιστική επίθεση του Τζανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους Τζούνιορ στο παιχνίδι του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη Μπενφίκα. 

Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης κατήγγειλε ότι ο Αργεντινός άσος της Μπενφίκα τον αποκάλεσε «μαϊμού» κάτι που κατήγγειλε στον διαιτητή του αγώνα. 

Για το θέμα έχει αρχίζει έρευνα η UEFA,  έχει πάρει θέση η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας, οι ομάδες αλλά και ο Φελίπε Μέλο. 

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής  δημοσίευσε στα social media δημοσίευσε βίντεο στο οποίο λέει αρχικά «φωτιά στους ρατσιστές και σε όσους τους υπερασπίζονται», ενώ σε κάποιο σημείο λέει πως «η γυναίκα του (σ.σ. του Πρεστιάνι) πρέπει να τον έχει ήδη απατήσει με μεγαλόσωμο  μαύρο άντρα»!

Ο Μέλο είναι γνωστός για τα ξεσπάσματά του στα social media. Ο πρώην άσος  των Ίντερ, Γιουβέντους, Φιορεντίνα, Γαλατάσαραϊ, Παλμέιρας και Φλουμινένσε είχε στηρίξει στο παρελθόν ακροδεξιό Ζαΐρ Μπολσονάρο, που διατέλεσε πρόεδρος της Βραζιλίας μεταξύ 2019 και 2023.

Στο παρελθόν είχε ξεσπάσει και κατά του Μπρούνο Άλβες και του Ρομπίνιο που είχαν κατηγορηθεί για βιασμό.   «Έχω μια κόρη 15 ετών. Αν το έκαναν αυτό στην κόρη μου, δεν νομίζω ότι θα ήμουν εδώ σήμερα για να σου δώσω αυτή τη συνέντευξη… Νομίζω ότι τα ανθρώπινα όντα πρέπει να γίνονται σεβαστά, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες» είχε γράψει τότε. 


Κλείσιμο
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης