Απίστευτο ξέσπασμα του Μέλο κατά Πρεστιάνι για την ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους: «Η γυναίκα του πρέπει να τον έχει απατήσει με μαύρο», βίντεο
Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που έχει θητεύσει μεταξύ άλλων σε Γιουβέντους και Ίντερ υπερασπίστηκε με τον δικό του τρόπο τον Βινίσιους
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» για την ρατσιστική επίθεση του Τζανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους Τζούνιορ στο παιχνίδι του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη Μπενφίκα.
Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης κατήγγειλε ότι ο Αργεντινός άσος της Μπενφίκα τον αποκάλεσε «μαϊμού» κάτι που κατήγγειλε στον διαιτητή του αγώνα.
Για το θέμα έχει αρχίζει έρευνα η UEFA, έχει πάρει θέση η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας, οι ομάδες αλλά και ο Φελίπε Μέλο.
Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής δημοσίευσε στα social media δημοσίευσε βίντεο στο οποίο λέει αρχικά «φωτιά στους ρατσιστές και σε όσους τους υπερασπίζονται», ενώ σε κάποιο σημείο λέει πως «η γυναίκα του (σ.σ. του Πρεστιάνι) πρέπει να τον έχει ήδη απατήσει με μεγαλόσωμο μαύρο άντρα»!
Ο Μέλο είναι γνωστός για τα ξεσπάσματά του στα social media. Ο πρώην άσος των Ίντερ, Γιουβέντους, Φιορεντίνα, Γαλατάσαραϊ, Παλμέιρας και Φλουμινένσε είχε στηρίξει στο παρελθόν ακροδεξιό Ζαΐρ Μπολσονάρο, που διατέλεσε πρόεδρος της Βραζιλίας μεταξύ 2019 και 2023.
Στο παρελθόν είχε ξεσπάσει και κατά του Μπρούνο Άλβες και του Ρομπίνιο που είχαν κατηγορηθεί για βιασμό. «Έχω μια κόρη 15 ετών. Αν το έκαναν αυτό στην κόρη μου, δεν νομίζω ότι θα ήμουν εδώ σήμερα για να σου δώσω αυτή τη συνέντευξη… Νομίζω ότι τα ανθρώπινα όντα πρέπει να γίνονται σεβαστά, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες» είχε γράψει τότε.
Felipe Melo em seu Instagram:— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 18, 2026
"Fogo nos racistas! Fogo nos racistas! É isso mesmo. A Mulher dele (do Prestianni) já deve tê-lo traído com um negão"
📽️ Reprodução pic.twitter.com/PAIkv7zpvA
🚨 Felipe Melo: “Burn the racists! Burn the racists!— Madrid Zone (@theMadridZone) February 18, 2026
His wife (Prestianni) must have already cheated on him with a BIG BLACK GUY.” pic.twitter.com/9XPsI2WKOC
