Οι άνθρωποι της Μπόντο Γκλιμτ απομάκρυναν 80 τόνους χιόνι από το γήπεδο ενόψει του ματς με την Ίντερ
Στους -6°C θα αγωνιστεί η ομάδα του Κριστιάν Κίβου στον Αρκτικό Κύκλο – Τιτάνια προσπάθεια των Νορβηγών να καθαρίσουν το γήπεδο από το χιόνι για το αποψινό ματς
Μια ιστορική βραδιά ετοιμάζεται να ζήσει απόψε η Μπόντο Γκλιμτ, υποδεχόμενη την Ίντερ για την πρώτη της συμμετοχή σε νοκ-άουτ φάση του Champions League. Ωστόσο, πριν τη σέντρα, οι άνθρωποι της ομάδας χρειάστηκε να κερδίσουν τον βαρύ χειμώνα και τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η χιονόπτωση των τελευταίων ημερών.
Το «Aspmyra Stadion», η έδρα της νορβηγικής ομάδας που βρίσκεται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, είχε θαφτεί κάτω από τόνους λευκού πέπλου. Για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του αγώνα, στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση αποχιονισμού.
Βουνά από χιόνι ύψους 5 μέτρων!
Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, οι υπεύθυνοι του γηπέδου αναγκάστηκαν να απομακρύνουν περίπου 80 τόνους χιονιού από τον αγωνιστικό χώρο και τις εξέδρες! Το έργο τους ήταν εξαιρετικά δύσκολο, καθώς σε ορισμένα σημεία των εγκαταστάσεων το χιόνι είχε σχηματίσει όγκους που έφταναν ακόμη και τα πέντε μέτρα ύψος.
Οι εικόνες που δημοσίευσε ο σύλλογος στα social media επιβεβαιώνουν πως η αποστολή εξετελέσθη και το γήπεδο είναι πλέον έτοιμο και «πράσινο» για να υποδεχθεί τους Πρωταθλητές Ιταλίας.
Πολικό ψύχος και η «παγίδα» του συνθετικού χλοοτάπητα
Οι συνθήκες πάντως θα είναι ακραίες για τους παίκτες του Κριστιάν Κίβου. Η πρόβλεψη του καιρού για την ώρα του αγώνα κάνει λόγο για θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους -6 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ένα εχθρικό περιβάλλον για τους «Νερατζούρι».
Εκτός από το κρύο, η Ίντερ καλείται να προσαρμοστεί και στον συνθετικό χλοοτάπητα του Aspmyra, ένα γήπεδο που έχει αποδειχθεί «παγίδα» για μεγαθήρια. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα εκεί «λύγισε» η πανίσχυρη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Τότεναμ έφυγε με την ισοπαλία.
Στον αντίποδα, η Μονακό και η Γιουβέντους είχαν καταφέρει να φύγουν με το «διπλό» τον περασμένο Νοέμβριο, όμως τότε οι καιρικές συνθήκες ήταν σίγουρα πιο ήπιες σε σχέση με το σημερινό πολικό σκηνικό.
Forberedelsene er unnagjort🫡 pic.twitter.com/ZJ71d9ml6M— FK Bodø/Glimt (@Glimt) February 17, 2026
🇳🇴 Bodø/Glimt have had to move 80 tons of snow - standing up to five metres high - ahead of their Champions League game v. Inter Milan today.— The Sweeper (@SweeperPod) February 18, 2026
The Norwegian club are the first team from the Arctic Circle to play in a knockout tie in the history of Europe's premier club… pic.twitter.com/ZxEq3g9amj
Kampklar Aspmyra! Gleder oss til å se dere i kveld 😍 pic.twitter.com/PhdkS8dCJU— FK Bodø/Glimt (@Glimt) February 18, 2026
