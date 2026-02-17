Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Νορβηγός σκιέρ κατέρρευσε μετά από λάθος που του κόστισε το χρυσό στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Πέταξε τα μπατόν και έφυγε στο δάσος, δείτε βίντεο
Αρκετοί επισήμαναν ότι το ξέσπασμα του 25χρονου ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα με τον πανηγυρισμό του προπονητή του Ελβετού αντιπάλου του και τελικού νικητή του αγωνίσματος
Ξέσπασμα άνευ προηγουμένου είχε ο 25χρονος Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν αποκλείστηκε από τον τελικό των σλάλομ ενώ είχε ξεκινήσει την προσπάθεια του και ο χρόνος που είχε του εξασφάλιζε το χρυσό μετάλλιο.
Όταν οι κριτές του επισήμαναν το σφάλμα, ο ΜακΓκράθ, ο οποίος αγωνιζόταν για να χαρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο εδώ και 28 χρόνια για τη Νορβηγία στο συγκεκριμένο αγώνισμα, αρχικά πέταξε και τα δύο μπατόν του και στη συνέχεια κατέφυγε στο δάσος ξαπλώνοντας στο χιόνι.
Χρειάστηκαν, μάλιστα, αρκετά λεπτά για να πειστεί να σηκωθεί όρθιος και να κατευθυνθεί προς τη γραμμή του τερματισμού.
Αρκετοί, πάντως, επισήμαναν ότι το ξέσπασμα του 25χρονου ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα με τον πανηγυρισμό του προπονητή του Ελβετού αντιπάλου του και τελικού νικητή του αγωνίσματος Λούκ Μεϊλάρντ, όταν κατάλαβε το λάθος που έφερε τον αποκλεισμό. «Ήταν φρικτό αυτό που έκανε» σχολίασαν στη νορβηγική τηλεόραση με άλλους αθλητές να καταλογίζουν «αντιαθλητική συμπεριφορά» στον προπονητή.
Σημειώνεται, τέλος, ότι ο ΜακΓκράθ, που έχει αμερικανικές ρίζες, αγωνιζόταν ήδη υπό ψυχολογική πίεση καθώς μια ημέρα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων της Ιταλίας είχε φύγει από τη ζωή ο 83χρονος παππούς του με τον ίδιο να φοράει μαύρο περιβραχιόνιο για να τον τιμήσει.
