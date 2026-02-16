ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό

NBA All Star Game: Ξεχώρισε ο εντυπωσιακός και MVP Άντονι Έντουαρντς, θριάμβευσε η ομάδα των USA Stars, δείτε βίντεο
SPORTS
NBA All Star Game Άντονι Έντουαρντς

NBA All Star Game: Ξεχώρισε ο εντυπωσιακός και MVP Άντονι Έντουαρντς, θριάμβευσε η ομάδα των USA Stars, δείτε βίντεο

H νικήτρια ομάδα είχε τους Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Άντονι Έντουαρντς, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Τζόνσον, Σκότι Μπαρνς και Τσετ Χόλμγκρεν

NBA All Star Game: Ξεχώρισε ο εντυπωσιακός και MVP Άντονι Έντουαρντς, θριάμβευσε η ομάδα των USA Stars, δείτε βίντεο
Με νέo format έγινε το All Star Game, αφού είχαμε δύο ομάδες με Αμερικανούς παίκτες και άλλο ένα σύνολο που έπαιξαν οι μη Αμερικανοί σε ένα μοντέλο που έχει ενδιαφέρον και για το μέλλον.

Oι USA Stars αναδείχθηκαν νικητές της γιορτής του ΝΒΑ και η ομάδα είχε Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Άντονι Έντουαρντς, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Τζόνσον, Σκότι Μπαρνς και Τσετ Χόλμγκρεν.

Στον τελικό ηττήθηκε η Team Stripes με 47-21 που διέθετε Λεμπρόν Τζέιμς, Καουάι Λέοναρντ, Κέβιν Ντουράντ, Τζέιλεν Μπράουν, Τζέιλεν Μπράνσον, ΝτεΆρον Φοξ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο Έντουαρντς αναδείχθηκε MVP του All Star Game με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πάντως στο τελευταίο και καθοριστικό ματς πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάξεϊ που είχε 9 πόντους.

NBA's Top 10 Plays of the Night | February 15, 2026


NBA All Star Game | Team World vs Team USA Stars Full Game 1 Highlights – February 15, 2026

Κλείσιμο
NBA All Star Game | Team USA Stars vs Team USA Stripes Full Game 2 Highlights – February 15, 2026

NBA All Star Game | Team USA Stripes vs Team World Full Game 3 Highlights – February 15, 2026

NBA All Star Game | All Star Championship Game 4 Full Highlights – February 15, 2026

Πάντως ίσως αυτή η εκδοχή με τις τρεις ομάδες να είναi πιο ενδιαφέρουσα και για το μέλλον γιατί το παλιό format είχε... κουράσει λίγο.

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης