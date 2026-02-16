Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
NBA All Star Game: Ξεχώρισε ο εντυπωσιακός και MVP Άντονι Έντουαρντς, θριάμβευσε η ομάδα των USA Stars, δείτε βίντεο
H νικήτρια ομάδα είχε τους Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Άντονι Έντουαρντς, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Τζόνσον, Σκότι Μπαρνς και Τσετ Χόλμγκρεν
Με νέo format έγινε το All Star Game, αφού είχαμε δύο ομάδες με Αμερικανούς παίκτες και άλλο ένα σύνολο που έπαιξαν οι μη Αμερικανοί σε ένα μοντέλο που έχει ενδιαφέρον και για το μέλλον.
Oι USA Stars αναδείχθηκαν νικητές της γιορτής του ΝΒΑ και η ομάδα είχε Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Άντονι Έντουαρντς, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Τζόνσον, Σκότι Μπαρνς και Τσετ Χόλμγκρεν.
Στον τελικό ηττήθηκε η Team Stripes με 47-21 που διέθετε Λεμπρόν Τζέιμς, Καουάι Λέοναρντ, Κέβιν Ντουράντ, Τζέιλεν Μπράουν, Τζέιλεν Μπράνσον, ΝτεΆρον Φοξ και Ντόνοβαν Μίτσελ.
Ο Έντουαρντς αναδείχθηκε MVP του All Star Game με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πάντως στο τελευταίο και καθοριστικό ματς πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάξεϊ που είχε 9 πόντους.
Πάντως ίσως αυτή η εκδοχή με τις τρεις ομάδες να είναi πιο ενδιαφέρουσα και για το μέλλον γιατί το παλιό format είχε... κουράσει λίγο.
