Serie A, Νάπολι-Ρόμα 2-2: Χορταστική ισοπαλία στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», δείτε τα γκολ

Στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της 25ης αγωνιστικής, η Σασουόλο με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο (56' και 58' από τους Λοριάν, Πιναμόντι) έκανε την ανατροπή και νίκησε με 2-1 την Ουντινέζε στο «Φρίουλι».Πίζα-Μίλαν 1-2 (71' Λογιόλα - 39' Λόφτους-Τσικ, 85' Μόντριτς)Κόμο-Φιορεντίνα 1-2 (77' Παρίζι - 26' Φατζιόλι, 54'πέν. Κιν)Λάτσιο-Αταλάντα 0-2 (41'πέν. Έντερσον, 60' Ζαλέφσκι)Ίντερ-Γιουβέντους 3-2 (17'αυτ. Καμπιάσο, 76' Εσπόζιτο, 90' Ζιελίνσκι - 34' Καμπιάσο, 83' Λοκατέλι)Ουντινέζε-Σασουόλο 1-2 (10' Σολέτ - 56' Λοριάν, 58' Πιναμόντι)Κρεμονέζε-Τζένοα 0-0Πάρμα-Βερόνα 2-1 (4' Μπερναμπε, 90'+3 Πελεγκρίνο - 43' πέν. Χαρουϊ)Τορίνο-Μπολόνια 1-2 (49΄αυτ. Βλάσιτς - 62΄ Βλάσιτς, 70΄ Κάστρο)Νάπολι-Ρόμα 2-2 (40΄ Σπινατσόλα, 82΄ Άλισον Σάντος - 7΄,71΄πεν. Μάλεν)Κάλιαρι-Λέτσε 16/2Ίντερ 61Μίλαν 53 -24αγ.Νάπολι 50Ρόμα 47Γιουβέντους 46Αταλάντα 42Κόμο 41 -24αγ.Μπολόνια 33Λάτσιο 33Σασουόλο 32Ουντινέζε 32Πάρμα 29Κάλιαρι 28 -24αγ.Τορίνο 27Τζένοα 24Κρεμονέζε 24Λέτσε 21 -24αγ.Φιορεντίνα 21Πίζα 15Βερόνα 15