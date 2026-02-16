Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Serie A, Νάπολι-Ρόμα 2-2: Χορταστική ισοπαλία στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», δείτε τα γκολ
Η Νάπολι απάντησε δις στη Ρόμα και κράτησε την τρίτη θέση – Σημαντικά τρίποντα σε Τορίνο και Πάρμα
Συναρπαστικό ήταν το ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής της Serie A, στο «Ντιέγκο Μαραντόνα». Η Ρόμα προηγήθηκε δύο φορές με τον Ντόνιελ Μάλεν, όμως οι γηπεδούχοι της Νάπολι βρήκαν τις αντίστοιχες απαντήσεις με τους Σπινατσόλα, Άλισον Σάντος κι έτσι το τελικό 2-2 επέτρεψε στους «παρτενοπέι» να παραμείνουν στην τρίτη θέση, διατηρώντας τη διαφορά των 3 βαθμών από τους σημερινούς αντιπάλους τους.
Οι Τζαλορόσοι ευτύχησαν να προηγηθούν από πολύ νωρίς, αφού μόλις στο 7΄ο Μάλεν με δυνατό τελείωμα από κoντά από μπαλιά του Θαραγόθα άνοιξε το σκορ. Παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να απαντήσουν πριν από το ημίχρονο, όταν στο 40΄η σουτάρα του Σπινατσόλα έξω από την περιοχή καρφώθηκε στο βάθος των διχτύων. Ο ίδιος παίκτης με το ξεκίνημα του β΄μέρους λίγο έλειψε να φέρει τούμπα το ματς, όμως το 2-1 άνηκε στους Τζαλορόσι με τον Μάλεν να σκοράρει από την άσπρη βούλα στο 68΄. Η Νάπολι πάντως δεν είχε σκοπό να σκύψει το κεφάλι και ισοφάρισε στο τελικό 2-2 στο 82΄με τρομερό τελείωμα του Άλισον Σάντος.
Η Μπολόνια πέρασε από το Τορίνο με 2-1 επί της «Γκρανάτα» και μπήκε στην 8άδα της Serie A μετά από 25 αγωνιστικές. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Βλάσιτς με γκολ και... αυτογκόλ! Εκτός αποστολής για τη Μπολόνια ήταν ο τραυματίας Μπάμπης Λυκογιάννης.
Αν και βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 11' (αποβολή Ορμπάν), η Βερόνα έμεινε «όρθια» για 93 λεπτά στο «Ενιο Ταρντίνι» απέναντι στην Πάρμα, η οποία λυτρώθηκε από τον Πελεγκρίνο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων (2-1). Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν τελικά με «άδεια χέρια» από την έδρα των «παρμέντσι» και παρέμειναν στην τελευταία θέση, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που έκανα τεράστιο βήμα παραμονής.
Χωρίς νικητή και γκολ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κρεμονέζε και στην Τζένοα (0-0), αποτέλεσμα που επί της ουσίας δεν «βόλεψε» καμία από τις δύο ομάδες που μάχονται για ν' απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της 25ης αγωνιστικής, η Σασουόλο με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο (56' και 58' από τους Λοριάν, Πιναμόντι) έκανε την ανατροπή και νίκησε με 2-1 την Ουντινέζε στο «Φρίουλι».
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Πίζα-Μίλαν 1-2 (71' Λογιόλα - 39' Λόφτους-Τσικ, 85' Μόντριτς)
Κόμο-Φιορεντίνα 1-2 (77' Παρίζι - 26' Φατζιόλι, 54'πέν. Κιν)
Λάτσιο-Αταλάντα 0-2 (41'πέν. Έντερσον, 60' Ζαλέφσκι)
Ίντερ-Γιουβέντους 3-2 (17'αυτ. Καμπιάσο, 76' Εσπόζιτο, 90' Ζιελίνσκι - 34' Καμπιάσο, 83' Λοκατέλι)
Ουντινέζε-Σασουόλο 1-2 (10' Σολέτ - 56' Λοριάν, 58' Πιναμόντι)
Κρεμονέζε-Τζένοα 0-0
Πάρμα-Βερόνα 2-1 (4' Μπερναμπε, 90'+3 Πελεγκρίνο - 43' πέν. Χαρουϊ)
Τορίνο-Μπολόνια 1-2 (49΄αυτ. Βλάσιτς - 62΄ Βλάσιτς, 70΄ Κάστρο)
Νάπολι-Ρόμα 2-2 (40΄ Σπινατσόλα, 82΄ Άλισον Σάντος - 7΄,71΄πεν. Μάλεν)
Κάλιαρι-Λέτσε 16/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)
Ίντερ 61
Μίλαν 53 -24αγ.
Νάπολι 50
Ρόμα 47
Γιουβέντους 46
Αταλάντα 42
Κόμο 41 -24αγ.
Μπολόνια 33
Λάτσιο 33
Σασουόλο 32
Ουντινέζε 32
Πάρμα 29
Κάλιαρι 28 -24αγ.
Τορίνο 27
Τζένοα 24
Κρεμονέζε 24
Λέτσε 21 -24αγ.
Φιορεντίνα 21
Πίζα 15
Βερόνα 15
