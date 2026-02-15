ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστοί οι είσοδοι της Αττικής Οδού από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή

Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2: Μοιρασιά στη Νίκαια σε ματς «ροντέο», δείτε τα γκολ
Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2: Μοιρασιά στη Νίκαια σε ματς «ροντέο», δείτε τα γκολ
Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

