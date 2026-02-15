Ίντερ - Γιουβέντους 3-2: Αλύγιστοι Νερατζούρι με γκολ στο 90', δείτε τα γκολ

Κλείσιμο

Στο «Σαν Σίρο», η Ίντερ πανηγύρισε τη νίκη με 3-2 στο 90' κόντρα στη Γιουβέντους, που έπαιζε με 10 παίκτες από το 42' και συνεχίζει ασταμάτητη στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A. Οι Νερατζούρι ήταν μεγάλοι νικητές στο ιταλικό ντέρμπι με λύτρωση στο 90', ενώ η Βέκια Σινιόρα έμεινε στην 5η θέση χάνοντας ευκαιρία να βγει στις θέσεις που οδηγούν στο Champiosn League.Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δραστήρια στο ματς και στο 17' πήραν κεφάλι στο σκορ. Ο Ενρίκε πήρε την πάσα του Τουράμ και εκείνος σημάδεψε τη δεξιά γωνία με την μπάλα να κοντράρει στον Καμπιάσο, ο οποίος χρεώθηκε το αυτογκόλ. Ο Ντι Γκρεγκόριο αν και άπλωσε το πόδι του δεν κατάφερε να το αποσοβήσει. Στο 27' ο Kαλουλού συνεργάστηκε ωραία με τον ΜακΚένι, πάσαρε παράλληλα στον Καμπιάσο και με δεξί τελείωμα πήρε το αίμα του πίσω.Δείτε τα γκολ:Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ανεβάζουν ρυθμό με τον Γιλντίζ να αναγκάζει τον Ζόμερ σε σημαντική απόκρουση. Παρόλα αυτά, η Ίντερ δεν πτοήθηκε από την ισοφάριση και συνέχισε να πιέζει. Σε μια φάση διαρκείας, αρχικά ο Μπρεμέρ έσωσε πάνω στην γραμμή σουτ του Ζιελένσκι και στη συνέχεια ένα σουτ του Μαρτίνες πέρασε άουτ, ενώ στη συνέχεια οι Νερατζούρι έσπασαν τα δοκάρια. Ο Τουράμ με κεφαλιά βρήκε στο αριστερό δοκάρι, ο Μπαστόνι πήρε το ριμπάουντ με τη μπάλα να βρίσκει ακόμα μια φορά σε δοκάρι, μέχρι να απομακρύνει ο Καμπιάσο. Λίγο αργότερα, ο Καλουλού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Μπαστόνι αφήνοντας την ομάδα με 10 παίκτες.Στο β' μέρος η Βέκια Σινιόρα μπήκε φιουριόζα και στο 51' έχασε διπλή ευκαιρία με τον Ζομερ να αποκρούει σουτ του Καμπιάσο και ΜακΚένι. Η ομάδα του Τσίβου απάντησε στο 66' με τον Τσαλχάνογλου. Τελικά το γκολ το ήρθε στο 76', ο Ντιμάρκο σέντραρε στην καρδιά της άμυνας και ο Εσπόσιτο με κεφαλιά έγραψε το 2-1. Οι χαρές δεν κράτησαν πολύ, καθώς στο 83' ο Λοκατέλι εκτέλεσε με διαγώνιο σουτ στην αριστερή γωνία. Στο 87' ο Ντι Γκρεγκόριο έκανε τρομερή απόκρουση σε κεφαλιά του Τσαλχάνογλου, αλλά στο 90' ο Ζιελίνσκι με ένα δυνατό μακρινό σουτ άφησε άγαλμα τον γκολκίπερ και λύτρωσε την ομάδα του διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.Ίντερ (Τσίβου): Ζόμερ, Μπίσεκ, Ακάντσι, Μπαστόνι (46' Αουγκούστο), Ενρίκε (66' Εσπόσιτο), Μπαρέλα (54' Τσαλχάνογλου), Ζιελίνσκι, Σούτσιτς (66' Ντιούφ), Ντιμάρκο, Τουράμ, ΜαρτίνεςΓιουβέντους (Σπαλέτι): Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Μπρεμέ, Κέλι, Καμπιάσο (78' Οπεντά), Λοκατέλι, Μιρέτι (61' Κόπμεϊνερς), Κονσεϊσάο (46' Χολμ), ΜακΚένι, Γιλντίζ (75' Μπογκά), Ντέιβιντ (61' Καμπάλ)