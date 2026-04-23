Τζέιμς για Σλούκα: Τον αγαπώ αλλά δεν ήταν πιο γρήγορος από εμένα ούτε μια μέρα στη ζωή του
Μάικ Τζέιμς Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός Μονακό

Ο Αμερικάνος σούπερσταρ της Μονακό έπιασε κουβέντα με Έλληνα χρήστη του Χ και οπαδό του Παναθηναϊκού με αφορμή ένα σχόλιο για τον αρχηγό των πρασίνων

Λίγες ώρες μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Μονακό με σκορ 87-79 στο Telekom Center ο Μάικ Τζέιμς, που γενικά είναι αρκετά ενεργός στα social media και ειδικά στο Χ, έπιασε κουβέντα με έναν οπαδό των πρασίνων με αφορμή ένα σχόλιο για τον Κώστα Σλούκα.

Ο συγκεκριμένος χρήστης δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τζέιμς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έγραψε «FREE MIKE» και έγραψε σε μία συζήτηση με άλλους χρήστες του Χ: «Προφανώς ο Ναν είναι καλύτερος παίχτης. Ο Μάικ Τζέιμς είναι το καλύτερο πλέι μέικερ στην Ευρώπη. Τον φέρνεις στο 1-2 μαζί με τον Ναν και χτίζεις την ομάδα γύρω τους με ένα ακόμα αμυντικό στο 2-3 και ένα πεντάρι rim protector», ενώ πρόσθεσε: «Ναι έχει πιο γρήγορα πόδια ο Σλούκας από τον Μάικ Τζέιμς. Ας έχουν ίδια ηλικία ο ένας παίζει λες και είναι 30. Δύο χρονάκια στην ελίτ τα έχει ο Σλούκας δεν τα έχει».

Κάπου εκεί εμφανίστηκε ο 35χρονος Αμερικάνος σούπερσταρ της Μονακό γράφοντας: «Περίμενε τι; Αγαπώ τον Κώστα αλλά δεν ήταν ούτε μια μέρα στη ζωή του πιο γρήγορος από μένα, χαχα» για να έρθει και η απάντηση από τον άνθρωπο που ξεκίνησε την κουβέντα.

«Είμαι ειρωνικός απέναντί ​​τους. Φυσικά, και είσαι πιο γρήγορος και καλύτερος από τον Κώστα. Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου. Έλα πίσω», απάντησε ο χρήστης.

Πηγή: gazzeta.gr
