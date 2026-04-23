Αναστάτωση με 30χρονη αγνοούμενη στο Μεξικό: Τα φίλτρα στις φωτογραφίες της μπέρδεψαν τις Αρχές και καθυστέρησαν τον εντοπισμό της
Αναστάτωση με 30χρονη αγνοούμενη στο Μεξικό: Τα φίλτρα στις φωτογραφίες της μπέρδεψαν τις Αρχές και καθυστέρησαν τον εντοπισμό της
Οι Αρχές χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες για να τη βρουν, καθώς η εικόνα της στα social media δεν αντιστοιχούσε στην πραγματική της εμφάνιση
Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης μιας 30χρονης στο Μεξικό, η οποία εντοπίστηκε ζωντανή έπειτα από τέσσερις ημέρες αναζητήσεων, με τις Αρχές να επισημαίνουν ότι η διαδικασία καθυστέρησε λόγω των αλλοιωμένων φωτογραφιών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η 30χρονη Γκρέσια Γουαδαλούπε Μεντόζα Οράντες δηλώθηκε ως αγνοούμενη την Κυριακή 12 Απριλίου στη νοτιοανατολική περιοχή του Μεξικού από την αδελφή της, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μάρτυρας ανέφερε ότι είδε ένοπλο άτομο να την αρπάζει στην περιοχή Οκοζοκοαούτλα, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανή απαγωγή. Οι έρευνες επεκτάθηκαν με τη συνδρομή της Κρατικής Επιτροπής Αναζήτησης Αγνοουμένων, ενώ εξεταζόταν και ενδεχόμενη σύνδεση της υπόθεσης με ένοπλη επίθεση που είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς σε μπαρ.
Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη δημοσιοποίηση αφισών με τα στοιχεία της αγνοούμενης, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες που η ίδια είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε αργότερα, οι εικόνες αυτές ήταν έντονα επεξεργασμένες με φίλτρα, γεγονός που δυσκόλεψε πολύ την αναγνώρισή της από πολίτες και καθυστέρησε τον εντοπισμό της.
Τελικά, μετά από τέσσερις ημέρες ερευνών, η 30χρονη εντοπίστηκε ζωντανή σε αυτοκινητόδρομο, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε.
Η 30χρονη Γκρέσια Γουαδαλούπε Μεντόζα Οράντες δηλώθηκε ως αγνοούμενη την Κυριακή 12 Απριλίου στη νοτιοανατολική περιοχή του Μεξικού από την αδελφή της, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μάρτυρας ανέφερε ότι είδε ένοπλο άτομο να την αρπάζει στην περιοχή Οκοζοκοαούτλα, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανή απαγωγή. Οι έρευνες επεκτάθηκαν με τη συνδρομή της Κρατικής Επιτροπής Αναζήτησης Αγνοουμένων, ενώ εξεταζόταν και ενδεχόμενη σύνδεση της υπόθεσης με ένοπλη επίθεση που είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς σε μπαρ.
Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη δημοσιοποίηση αφισών με τα στοιχεία της αγνοούμενης, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες που η ίδια είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε αργότερα, οι εικόνες αυτές ήταν έντονα επεξεργασμένες με φίλτρα, γεγονός που δυσκόλεψε πολύ την αναγνώρισή της από πολίτες και καθυστέρησε τον εντοπισμό της.
Τελικά, μετά από τέσσερις ημέρες ερευνών, η 30χρονη εντοπίστηκε ζωντανή σε αυτοκινητόδρομο, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε.
Η Κρατική Επιτροπή Αναζήτησης Αγνοουμένων σημείωσε ότι η χρήση αλλοιωμένων φωτογραφιών αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που επιβράδυναν την εξέλιξη των ερευνών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα