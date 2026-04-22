Βίντεο: Ο Τζέσι Λίνγκαρντ έγινε ο πρώτος Βρετανός που σκόραρε στο Κυπέλο Βραζιλίας
Στα 33 του χρόνια, η άλλοτε μεγάλη ελπίδα του αγγλικού ποδοσφαίρου, συνεχίζει την καριέρα του στη Βραζιλία και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Κορίνθιανς ήταν... ιστορικό
Πριν από μια δεκαετία θεωρούνταν μία από τις μεγάλες ελπίδες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του αγγλικού ποδοσφαίρου...
Ο Τζέσι Λίνγκαρντ είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά την καριέρα του με τους «κόκκινους διαβόλους» και την Εθνική Αγγλίας, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ο 33χρονος σήμερα επιθετικός βρέθηκε να παλεύει με την κατάθλιψη, καταφέρνοντας κάποια στιγμή να επιστρέψει καθώς συνέχισε την καριέρα του σε Γουέστ Χαμ και Νότιγχαμ Φόρεστ. Όταν έφυγε από την τελευταία το 2023, εξαφανίστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκπλήσσοντας τους πάντες με την απόφαση του να συνεχίσει την καριέρα του στην Κορέα για λογαριασμό της FC Seoul!
Εκεί παρέμεινε μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο οπότε και έληξε το συμβόλαιο του για να αφήσει την Ασία για την Λατινική Αμερική, καθώς ο επόμενος προορισμός του ήταν η Βραζιλία και η Κορίνθιανς!
Στην ομάδα που ίδρυσαν το 1910 Ιταλοί, Ισπανοί και Πορτογάλοι μετανάστες ο Λίνγκαρντ προσπαθεί να ξαναβρεί τον παλιό καλό του εαυτό και πολύ γρήγορα κατάφερε να γράψει ιστορία.
Ο πρώην διεθνής επιθετικός, έγινε ο πρώτος Βρετανός ποδοσφαιριστής που σκοράρει στο Κύπελλο Βραζιλίας, πανηγυρίζοντας ταυτόχρονα το πρώτο του γκολ με την Timao, το οποίο της χάρισε στην ομάδα του τη νίκη με 1-0 στην έδρα της Μπάρα, ομάδα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας.
«Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Είχε περάσει καιρός από την τελευταία φορά που σκόραρα και το συναίσθημα είναι υπέροχο. Ο προπονητής μού έδωσε πολλή αυτοπεποίθηση για το παιχνίδι και είχαμε ένα καλό πλάνο για σήμερα», είπε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, δείχνοντας να απολαμβάνει ξανά το ποδόσφαιρο.
Αυτή ήταν η δεύτερη συμμετοχή του Λίνγκαρντ ως βασικός για τους επτά φορές πρωταθλητές Βραζιλίας και η έβδομη εμφάνισή του σε όλες τις διοργανώσεις, με τον ίδιο να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον προπονητή, το κλαμπ και τους οπαδούς...
Jesse Lingard scores his first goal for Corinthians becoming the first British player to score a goal in the Copa do Brasil! 🏴⚽️ pic.twitter.com/xjSBG9kN1P— Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) April 22, 2026
🦅🎙️| Jesse Lingard após marcar pela primeira vez com o manto do Corinthians:— Time do Povo (@povotime1910) April 22, 2026
“É um sentimento maravilhoso. Fazia um tempo que eu não marcava, e é um sentimento maravilhoso. O treinador me deu muita confiança para o jogo, e tínhamos um bom plano para hoje.”
📹 Milgrau777 pic.twitter.com/J2giH1i5fg
First goal for this special club. Thank you to the fans and my teammates 🖤🤍 pic.twitter.com/s7esC2XvHy— Jesse Lingard (@JesseLingard) April 22, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
