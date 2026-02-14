Όσμαν και Χουάντσο κατηγορούν για ασέβεια τον Μπόλντουιν: «Θα το θυμόμαστε»

Ένταση και καταγγελίες για ασέβεια μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φενέρ - Ροντέο στο ΟΑΚΑ μετά το buzzer beater του Μπόλντουιν – Λεσόρ εκτός εαυτού





Μία κίνηση του Αμερικανού γκαρντ, που εκλήφθηκε ως προκλητική από τους «πράσινους», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Ματίας Λεσόρ να γίνεται έξαλλος και να συγκρατείται τόσο από συμπαίκτες του όσο και από τη σύζυγό του, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα. Τα πνεύματα ηρέμησαν με καθυστέρηση, σε ένα σκηνικό που σκίασε το αγωνιστικό κομμάτι.



«Δεν ήταν επαγγελματικό» Από πλευράς Παναθηναϊκού εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά του Μπόλντουιν.



«Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω πως παίξαμε καλά. Στο τέλος δεχθήκαμε ένα τυχερό καλάθι με ταμπλό και χάσαμε. Αναγκαστικά προχωράμε», ήταν το πρώτο σχόλιο του



Ωστόσο, η συνέχεια ήταν πιο αιχμηρή:













Κλείσιμο Χουάντσο: «Ήταν ασέβεια» Ο



Μιλώντας στη Nova, ανέφερε χαρακτηριστικά:



«Ήταν ασέβεια από τον Μπόλντουιν. Έκατσε στο κέντρο του γηπέδου πάνω στο logo της ομάδας, ήταν προκλητικός».



Για το παιχνίδι πρόσθεσε:



«Χάσαμε με ένα σουτ στο τέλος. Είναι μεγάλη η σεζόν, πρέπει να μάθουμε από αυτό και να προχωρήσουμε. Παλέψαμε, είμαι περήφανος για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου και την αντίδραση που βγάλαμε στο τέλος. Κάναμε αρκετά λάθη, αφήσαμε τον Μπιμπέροβιτς να σκοράρει, τους αφήσαμε να πάρουν επιθετικά ριμπάουντ, μας έλειπε η καλή επικοινωνία. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη μας».