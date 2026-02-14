Όσμαν και Χουάντσο κατηγορούν για ασέβεια τον Μπόλντουιν: «Θα το θυμόμαστε»
Όσμαν και Χουάντσο κατηγορούν για ασέβεια τον Μπόλντουιν: «Θα το θυμόμαστε»

Ένταση και καταγγελίες για ασέβεια μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φενέρ - Ροντέο στο ΟΑΚΑ μετά το buzzer beater του Μπόλντουιν – Λεσόρ εκτός εαυτού

Σε… ροντέο εξελίχθηκε το φινάλε της αναμέτρησης του Παναθηναϊκός AKTOR με τη Φενερμπαχτσέ (83-85), με την ένταση να «χτυπά κόκκινο» αμέσως μετά το buzzer beater του Μπόλντγουιν.

Μία κίνηση του Αμερικανού γκαρντ, που εκλήφθηκε ως προκλητική από τους «πράσινους», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Ματίας Λεσόρ να γίνεται έξαλλος και να συγκρατείται τόσο από συμπαίκτες του όσο και από τη σύζυγό του, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα. Τα πνεύματα ηρέμησαν με καθυστέρηση, σε ένα σκηνικό που σκίασε το αγωνιστικό κομμάτι.

«Δεν ήταν επαγγελματικό»

Από πλευράς Παναθηναϊκού εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά του Μπόλντουιν.

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω πως παίξαμε καλά. Στο τέλος δεχθήκαμε ένα τυχερό καλάθι με ταμπλό και χάσαμε. Αναγκαστικά προχωράμε», ήταν το πρώτο σχόλιο του Τσέντι Όσμαν.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν πιο αιχμηρή:

«Δεν ήταν επαγγελματικό αυτό που έκανε ο Μπόλντουιν. Ειδικά το γεγονός ότι δεν έδειξε σεβασμό στην ομάδα μας, το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ό,τι νομίζει. Προφανώς για αυτό ξεκίνησε η ένταση. Νίκησες το παιχνίδι σου και μπορείς να πανηγυρίσεις αλλά όχι έτσι, με προκλητικό τρόπο. Θα το θυμόμαστε και εμείς και ο κόσμος μας. Χάσαμε από το τυχερό σουτ και αυτό είναι», ανέφερε ο Τούρκος φόργουορντ των πρασίνων.




Χουάντσο: «Ήταν ασέβεια»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού με 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, στάθηκε τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο επεισόδιο.

Μιλώντας στη Nova, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ήταν ασέβεια από τον Μπόλντουιν. Έκατσε στο κέντρο του γηπέδου πάνω στο logo της ομάδας, ήταν προκλητικός».

Για το παιχνίδι πρόσθεσε:

«Χάσαμε με ένα σουτ στο τέλος. Είναι μεγάλη η σεζόν, πρέπει να μάθουμε από αυτό και να προχωρήσουμε. Παλέψαμε, είμαι περήφανος για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου και την αντίδραση που βγάλαμε στο τέλος. Κάναμε αρκετά λάθη, αφήσαμε τον Μπιμπέροβιτς να σκοράρει, τους αφήσαμε να πάρουν επιθετικά ριμπάουντ, μας έλειπε η καλή επικοινωνία. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη μας».
