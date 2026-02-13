Αντρέι Στογιάκοβιτς: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα είναι στο Final 4 της Euroleague, αγαπώ τον Αντετοκούνμπο

O Αντρέι Στογιάκοβιτς
που συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο NCAA με τη φανέλα του Ιλινόις παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην σερβική ιστοσελίδα «mozzart sport» και αναφέρθηκε σε Ολυμπιακό
, Παναθηναϊκό
, Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και στον Νίκολα Γιόκιτς.
Ο 21χρονος μπασκετμπολίστας που δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ή την Σερβία αναφέρθηκε στο Final-4 που θα διεξαχθεί σε λίγους μήνες στην Αθήνα τονίζοντας:
«Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα βρίσκονται εκεί, ειδικότερα επειδή θα γίνει στην Αθήνα. Νομίζω πως και η Μονακό έχει μία καλή ευκαιρία. Ο Σπανούλης κάνει σπουδαία δουλειά ως προπονητής. Βαθιά μέσα μου θα ήθελα να δω τον Ερυθρό Αστέρα ή την Παρτιζάν σε μία από τις τέσσερις θέσεις. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος. Θα ήταν κάτι το απίστευτο».
Μιλώντας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σημείωσε:
«Αγαπώ τον Γιάννη! Σίγουρα η κατάσταση στους Μπακς είναι διαφορετική φέτος αφού δεν έχει τόσο ισχυρό ρόστερ όσο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν μπορεί να ξεγράψεις το Μιλγουόκι όσο υπάρχει ο Αντετοκούνμπο στο παρκέ!».
Για τις ομάδες που παρακολουθεί σε Σερβία και Ελλάδα και ποια υποστηρίζει:
«Παρακολουθώ τον Ερυθρό Αστέρα, την Παρτίζαν, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, όλους. Είναι δύσκολο. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ και η Παρτίζαν είναι αδελφές ομάδες. Ο πατέρας μου έπαιζε για τον Ερυθρό Αστέρα οπότε η κατάσταση είναι περίπλοκη (γέλια). Ωστόσο, παρακολουθώ τους πάντες και υποστηρίζω συγκεκριμένους παίκτες. Για παράδειγμα, όταν ο Κέβιν Πάντερ πήγε στην Μπαρτσελόνα, με ενδιέφερε να δω πώς θα ταίριαζε εκεί. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ καλύτερο σήμερα. Λόγω της επιτυχίας των ευρωπαϊκών στο NBA League, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν την Ευρωλίγκα, η οποία είναι εξαιρετική για τον αθλητισμό».
Για τον Γιόκιτς:
«Αποδεικνύει πως δεν χρειάζεται να είσαι ο πιο αθλητικός παίκτης για να καθιερωθείς στο ΝΒΑ. Για πολλά χρόνια έλεγαν πως οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να πετύχουν στη λίγκα. Ο Γιόκιτς μεταξύ άλλων, απέδειξε ότι η εξυπνάδα και η σύνδεση με την ομάδα, είναι πολύ πιο σημαντικά πράγματα από οτιδήποτε άλλο».
Για τον τίτλο στο NBA 2026:
«Νομίζω ότι η Οκλαχόμα μπορεί να φτάσει ξανά στους τελικούς. Μου αρέσουν επίσης οι Λέικερς, ο Λούκα παίζει εξαιρετικά. Αλλά δεν μπορείς ποτέ να αποκλείσεις τον Γιόκιτς. Κάνει το αδύνατο δυνατό και αυτή τη στιγμή είναι η μόνη πραγματική ευκαιρία του Ντένβερ για τον τίτλο » .