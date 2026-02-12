Ολυμπιακός: Πήρε τη φανέλα του Γουόκαπ ο Τζόκοβιτς, φωτογραφίες
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είδε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα και... τσίμπησε τη φανέλα του Τόμας Γουόκαπ
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε από το Μιλάνο στην Αθήνα και έσπευσε στο ΣΕΦ για να δει από κοντά τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Σέρβος αποθεώθηκε στο ΣΕΦ και «πιάστηκε» να τραγουδάει συνθήματα και των δύο ομάδων οι οπαδοί των οποίων έχουν αδελφοποιηθεί.
Μετά το ματς είχε τετ α τετ με τον Τόμας Γουόκαπ ο οποίος έβγαλε τη φανέλα του και την χάρισε στον Σέρβο τενίστα.
