Ολυμπιακός: Πήρε τη φανέλα του Γουόκαπ ο Τζόκοβιτς, φωτογραφίες
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Τόμας Γουόκαπ Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας

Ολυμπιακός: Πήρε τη φανέλα του Γουόκαπ ο Τζόκοβιτς, φωτογραφίες

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είδε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα και... τσίμπησε τη φανέλα του Τόμας Γουόκαπ

Ολυμπιακός: Πήρε τη φανέλα του Γουόκαπ ο Τζόκοβιτς, φωτογραφίες
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε από το Μιλάνο στην Αθήνα και έσπευσε στο ΣΕΦ για να δει από κοντά τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Ερυθρό Αστέρα. 

Ο Σέρβος αποθεώθηκε στο ΣΕΦ και «πιάστηκε» να τραγουδάει συνθήματα και των δύο ομάδων οι οπαδοί των οποίων έχουν αδελφοποιηθεί. 

Μετά το ματς είχε τετ α τετ με τον Τόμας Γουόκαπ ο οποίος έβγαλε τη φανέλα του και την χάρισε στον Σέρβο τενίστα. 

Ολυμπιακός: Πήρε τη φανέλα του Γουόκαπ ο Τζόκοβιτς, φωτογραφίες
Ολυμπιακός: Πήρε τη φανέλα του Γουόκαπ ο Τζόκοβιτς, φωτογραφίες
Ολυμπιακός: Πήρε τη φανέλα του Γουόκαπ ο Τζόκοβιτς, φωτογραφίες

