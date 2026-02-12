Εθνική Ελλάδας: Με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία στο Nations League

Μετά από μια εντυπωσιακή διαδρομή και δύο συνεχόμενες ανόδους, η\u00A0Εθνική ποδοσφαίρου\u00A0άφησε πίσω της τις χαμηλότερες κατηγορίες και ετοιμάζεται να κοιτάξει στα μάτια τα «θηρία» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στη League A του\u00A0Nations League.\r\nΣτις 19:00, στην καρδιά του Βελγίου, τα βλέμματα όλων των Ελλήνων φιλάθλων θα είναι στραμμένα στην κληρωτίδα. Η Εθνική θα μάθει τους τρεις αντιπάλους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον όμιλό της, σε μια διαδικασία που υπόσχεται αναμετρήσεις-φωτιά με τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.