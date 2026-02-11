Σάλος στην Ισπανία μετά από καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση με εμπλοκή του αδελφού του Ανσού Φατί στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ

Σύμφωνα με ισπανικά και ολλανδικά μέσα, το περιστατικό φέρεται να συνέβη μετά από πάρτι στη Βαρκελώνη και ερευνάται από τις Αρχές της Καταλονίας - Διαψεύδει η πλευρά Φατί