Ο Γκουαρδιόλα αποθέωσε τον Μάρκο Σίλβα: «Προορισμένος να γίνει ένας από τους καλύτερους»
Ο Καταλανός τεχνικός έπλεξε το εγκώμιο του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού πριν τη μάχη της Σίτι με τη Φούλαμ, ενώ αναφέρθηκε και στο κυνήγι της Άρσεναλ: «Οι έξι βαθμοί είναι πολλοί»
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποθέωσε τον Μάρκο Σίλβα. Ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, δύο ημέρες μετά τη δραματική νίκη στο Άνφιλντ επί της Λίβερπουλ (2-1), μίλησε ξανά στους δημοσιογράφους, ενόψει της αυριανής (11/2) αναμέτρησης στο «Έτιχαντ» εναντίον της Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, από τις 8 Ιουλίου 2015 έως 23 Ιουνίου 2016.
«Με κάθε σεζόν που περνάει γίνονται όλο και καλύτεροι. Οι κινήσεις που κάνουν είναι πραγματικά καλές. Τα μοτίβα και η ποιότητα που έχουν, η ψυχραιμία του παιχνιδιού, η ταχύτητα που έχουν. Ο Μάρκο (Σίλβα) είναι ένας από τους καλύτερους, καλύτερους, καλύτερους προπονητές που έχω αντιμετωπίσει. Είναι προορισμένος να γίνει ένας από τους καλύτερους σε λίγα χρόνια, σίγουρα», τόνισε ο Πεπ Γκουαρδιόλα .
Και πρόσθεσε:
«Καταλαβαίνω πόσο καλό είναι να μιλάμε για διαφορές βαθμών , τρεις, τέσσερις... αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό, αλλά δεν πρόκειται για την κατάκτηση τίτλων ή την προσπάθεια να πλησιάσουμε πιο κοντά στην κατάκτηση τίτλων στα τελικά στάδια. Η διαφορά δεν είναι τεράστια ακόμα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση της Άρσεναλ, έξι βαθμοί είναι πολλοί».
Στη συνέχεια εξήγησε, ότι η προσοχή επικεντρώνεται σε ένα παιχνίδι τη φορά:
«Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, κάθε φορά που πηγαίνω σε μια συνέντευξη πριν από τον αγώνα, ακούω πάντα ότι αν χάσω, χάνω τα πάντα και εξαφανίζομαι από προσώπου Γης και ούτω καθεξής. Οπότε, αυτό που λέω είναι τι πρέπει να γίνει για να νικήσουμε τη Φούλαμ».
