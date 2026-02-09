Κωνσταντίνος Καρέτσας: Μεγαλουργεί στα χέρια του προπονητή που απογείωσε τον Τζόλη
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Γκένκ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Μεγαλουργεί στα χέρια του προπονητή που απογείωσε τον Τζόλη

Ο νεαρός Ελληνας μέσος καθοδηγεί την Γκενκ καθώς είναι «μέσα» σε πέντε γκολ στα τελευταία πέντε ματς, με το αποτύπωμα του Νίκι Χάγιεν να φαίνεται ήδη

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Μεγαλουργεί στα χέρια του προπονητή που απογείωσε τον Τζόλη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η αποχώρηση του Θόρστεν Φλικ από την Γκενκ δεν ήταν κάτι ευχάριστο για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα καθώς ήταν ο προπονητής που τον καθιέρωσε στην πρώτη ομάδα και του έδωσε την ευκαιρία να αναδείξει το ταλέντο του, ωστόσο τα αρνητικά αποτελέσματα δεν άφησαν περιθώρια στο κλαμπ.

Η αντικατάσταση του έγινε με τον Νίκι Χάγιεν. Ο 45χρονος προπονητής, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έδειξε δείγμα της προπονητικής ευφυΐας του στην Κλαμπ Μπριζ και πλέον έχει αναλάβει τα ηνία της Γκενκ, όπου παρά το κακό ξεκίνημα (δύο ήττες σε ισάριθμα ματς), πλέον δείχνει να έχει βάλει τον σύλλογο πίσω στις ράγες του.

Έκανε το 2/2 στο Europa League με Ουτρέχτη και Μάλμε, δίνοντας άνετη πρόκριση στους Βέλγους για τα play offs, ισοπαλία με τον Σερκλ Μπριζ και έπειτα δύο νίκες με Ντάντερ και Άντερλεχτ. Στα ματς όπου η Γκενκ δεν έχασε, η υπογραφή είχε... ελληνικό όνομα.


Σε αυτά τα πέντε παιχνίδια, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε άμεση επαφή με το γκολ ισάριθμες φορές, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στους πολύτιμους βαθμούς που μάζεψε το κλαμπ σε Βέλγιο και Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, εκτός από το αριστούργημα που πέτυχε κόντρα στη Μάλμε, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ σε τέσσερα ματς, μία στο καθένα με τελευταία αυτή στον Σορ στο ντέρμπι με την Άντερλεχτ.
Κλείσιμο

Είναι εντυπωσιακό που στα πρώτα επτά ματς του Χάγιεν, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ήδη ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας τον ρόλο του 10αριού αλλά δείχνοντας πιο απελευθερωμένος με τον τρόπο που αγωνίζεται ο Βέλγος προπονητής.

Δεν είναι άλλωστε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που νιώθει... άνετα με τον ταλαντούχο κόουτς. Στην Κλαμπ Μπριζ, υπό τις οδηγίες του, ο Χρήστος Τζόλης έκανε μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του αφού σε 83 ματς σε όλες τις διοργανώσεις είχε 30 γκολ και 29 ασίστ.

Τώρα είναι η σειρά του Καρέτσα να ωριμάσει στα χέρια του, όσο τον έχει στη Γκενκ καθώς το ερχόμενο προμηνύεται ιδιαίτερα... καυτό γύρω από τον 18χρονο μεσοεπιθετικό.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης