ΑΕΚ: Ποινή μιας αγωνιστικής σε Ηλιόπουλο, κανονικά δίπλα στην ομάδα στις Σέρρες

Ποινή μιας αγωνιστικής από αποδυτήρια και αγωνιστικό χώρο επιβλήθηκε στον Μάριο Ηλιόπουλο - Κανονικά θα βρεθεί στις Σέρρες για το ματς με τον Πανσερραϊκό ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ