Σε βαθιά κρίση η Μονακό του Σπανούλη, ηττήθηκε 104-87 από τον Ζάλγκιρις, βίντεο
Σε βαθιά κρίση η Μονακό του Σπανούλη, ηττήθηκε 104-87 από τον Ζάλγκιρις, βίντεο

Τέταρτη σερί ήττα για τη Μονακό που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα

Σε βαθιά κρίση η Μονακό του Σπανούλη, ηττήθηκε 104-87 από τον Ζάλγκιρις, βίντεο
Η Ζαλγκίρις επέβαλε κυριολεκτικά από το πρώτο λεπτό το «νόμο» της στο ματς με τη Μονακό, επικράτησε εύκολα 104-87 στο Κάουνας και πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στο 15-11 μετά από 26 ματς στη Euroleague.

Ενα «δαιμονισμένο» πρώτο δεκάλεπτο στο οποίο πέτυχε 35 πόντους, ήταν αρκετό για να κρατήσει η Ζαλγκίρις το προβάδισμα και να φτάσει στην τελική επικράτηση. Οι Μονεγάσκοι του Βασίλη Σπανούλη δεν κατάφεραν να ανακάμψουν ποτέ και έχασαν την επαφή με το σκορ στο μέσον της τρίτης περιόδου (72-47 στο 24΄). Η διαφορά εκτοξεύθηκε στο +26 (98-72) στο 36΄ με τους φιλοξενούμενους να τη... συμμαζεύουν για το τελικό 104-87.

Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές 

Φανταστική εμφάνιση με ρεκόρ καριέρας σε πόντους (25) και αξιολόγηση (27) για τον Τουμπέλις, ενώ ο Φρανσίσκο είχε 19π. και 8ασ.

Πρώτος σκόρερ για τη Μονακό ήταν ο Τζέιμς με 19π. και 10ασ.

Η Μονακό έχει πλέον 4 σερί ήττες στη Euroleague και την έχουν λυγίσει τα οικονομικά προβλήματα. 

Τα δεκάλεπτα: 35-18, 56-38, 76-60, 104-87
