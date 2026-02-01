Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Πλήγμα στη Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ για έναν μήνα ο Μπέλιγχαμ!
Τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Ράγιο Βαγιεκάνο – Χάνει τα κρίσιμα ματς με την Μπενφίκα και τέσσερις αγωνιστικές στη La Liga.
Τα χειρότερα δυνατά νέα επιβεβαιώθηκαν για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Άλβαρο Αρμπελόα. Ο 22χρονος μέσος των «Μερένχες», Τζουντ Μπέλιγχαμ, θα αναγκαστεί να μείνει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Το χρονικό του τραυματισμού
Όλα συνέβησαν μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε ένα σπριντ από τη δεξιά πλευρά, ο Άγγλος ένιωσε μια «πετραιά» στο πίσω μέρος του μηρού του και σωριάστηκε στο έδαφος. Η εικόνα του να αποχωρεί από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» δακρυσμένος και κουτσαίνοντας προκάλεσε παγωμάρα στις κερκίδες, με τους συμπαίκτες του να καταλαβαίνουν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Η διάγνωση και τα παιχνίδια που χάνει
Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το ίδιο απόγευμα έδειξαν ρήξη στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού ποδιού. Το διάστημα της απουσίας του εκτιμάται από 3,5 έως 5 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι χάνει οριστικά τις δύο αναμετρήσεις με την Μπενφίκα για τα playoffs ενώ θα απουσιάσει από τα παιχνίδια με Βαλένθια, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Οσασούνα και Χετάφε.
Στόχος είναι να προλάβει τη φάση των «16» του Champions League (10-11 Μαρτίου), εφόσον η Ρεάλ καταφέρει να προκριθεί χωρίς αυτόν.
Πλήγμα στα πλάνα του Αρμπελόα
Η απουσία του Μπέλινγκχαμ αφήνει ένα τεράστιο κενό στη μεσαία γραμμή και την επίθεση της «Βασίλισσας». Ο Μπραχίμ Ντίαζ αναμένεται να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ωστόσο η επίδραση του Άγγλου στο παιχνίδι της ομάδας είναι σχεδόν αδύνατο να αναπληρωθεί πλήρως σε αυτή την κρίσιμη καμπή της σεζόν.
