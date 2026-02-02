Η ισοπαλία στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός ευνόησε τον ΠΑΟΚ, δείτε όλα τα γκολ

Connatix Player: 3c258bcf-c949-4e24-b1a9-f831f5e76fc5 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba





Ο Πέτκοφ, που είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή στο 11ο λεπτό στην θέση του τραυματία Ποκόρνι, αντίκρισε δεύτερη κίτρινη, μετά από σκληρό φάουλ στον Σιώπη με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα του με δέκα παίκτες.



Στο 81' μετά από μπαλιά του Καλάμπρια Στο 21' ο Αντίνο, που έκανε ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα, πέρασε την μπάλα στην περιοχή με τον Τεττέη να εκτελεί άψογα στην απέναντι γωνία του Ραμίρες ανοίγοντας το σκορ! Όλα άλλαξαν προς όφελος του ΠΑΟ στο 63'.Ο Πέτκοφ, που είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή στο 11ο λεπτό στην θέση του τραυματία Ποκόρνι, αντίκρισε δεύτερη κίτρινη, μετά από σκληρό φάουλ στον Σιώπη με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα του με δέκα παίκτες.Στο 81' μετά από μπαλιά του Καλάμπρια





«έσκαψε» την μπάλα πάνω απ’ τον γκολκίπερ του Αστέρα κάνοντας το 1-0.

η μπάλα έφτασε στον Όζμπολτ. Εκείνος έβγαλε ασίστ προς τον Παλάσιος που έκανε ανενόχλητος το 2-0.



Στο 62’ ο Παλάσιος έστειλε την μπάλα στο ημικύκλιο με τον Κωστή να πλασάρει με το αριστερό για το 3-0. Ο Αστέρας μείωσε στο 76' με κεφαλιά του Ιβάνοφ μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Τρίτη σερί νίκη για την ΑΕΛ η οποία έχει μεταμορφωθεί με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της. Η ΑΕΛ ξεκόλλησε για τα καλά από την προ τελευταία θέση της βαθμολογίας και είναι πλέον στην 10η και κοντά στα playoffs 5-8.

H ΑΕΛ ήταν καλύτερη για ένα ακόμα παιχνίδια και ο Βόλος προβλημάτισε ξανά. Βέβαια τον δρόμο για το διπλό άνοιξε η αποβολή του Κάργα στο 36'.

Το χέρι του (τελευταίος παίκτης) του στοίχισε την κόκκινη και το πέναλτι για την ΑΕΛ. Ο Τούπτα πήρε φόρα να το εκτελέσει αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε και έστειλε τη μπάλα κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης ο ίδιος παίκτης έγραψε το 0-1 στο 39'!

Ο Τούπτα σκόραρε και στο 45+4' και σφράγισε τη νίκη με την ΑΕΛ προς το τέλος του αγώνα να έχει και άλλες ευκαιρίες για γκολ.

Διπλό οκτάδας για τον ΟΦΗ στο Περιστέρι. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη συνέχισε την ανοδική της πορεία σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και πάτησε οκτάδα κερδίζοντας 2-1 τον Ατρόμητο.

Κορυφαίος ο Ταξιάρχης Φούντας ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ των Κρητικών. Στο 15' έγινε το 0-1 με σουτ του Φούντα στο 15’, έπειτα από ωραία «κομπίνα» σε εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ.

Ο Ατρόμητος ισοφάρισε σε 1-1 στο 22' με πλασέ του Μουτουσαμί αλλά ο ΟΦΗ κυριάρχησε στη συνέχεια. Στο 49' ο Ανδρούτσος έβγαλε την μπάλα στον Αποστολάκη ο οποίος πλάσαρε σε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη.

Ο γκολκίπερ του Ατρόμητου βρήκε την μπάλα η οποία χτύπησε στο αριστερό δοκάρι κι ο Φούντας από κοντά με κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους.

Ο Φούντας στο 67’ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Σταυρόπουλου, πέρασε τον Χουτεσιώτη, αλλά η μπάλα έφυγε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Έτσι έχασε την ευκαιρία για χατ τρικ.

Πρώτη νίκη για τον Άρη στο πρωτάθλημα για το 2026 και 6η σερί ήττα για τον Παναιτωλικό ο οποίος συνεχίζει να είναι σε δύσκολη θέση.

Ο Άρης ήταν καλύτερος σε όλο το παιχνίδι αλλά βοηθήθηκε και από την αποβολή του Χότζα με κόκκινη μέσω VAR στο 24'. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είχε σημαντικές ευκαιρίες αλλά ο Παναιτωλικός είχε σε καλή ημέρα τον τερματοφύλακά του Γεγβένι Κουτσερένκο.

Στο 14' ο Μισεουί είχε την ευκαιρία να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το βολ πλανέ που έπιασε προ κενής εστίας κατέληξε άουτ.

Ο Κουτσερένκο έβγαλε στο 22' τετ α τετ με τον Μορόν και απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μόντσου στο 27'. Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο 2ο μέρος και το μοναδικό γκολ ήρθε στο 78'.

Ο Ντούντου έβγαλε σέντρα και ο Φαμπιάνο με κεφαλιά νίκησε στον αέρα Γκουστάβ Γκράναθ και Κουτσερένκο για το 0-1.

Παναιτωλικός - Άρης 0-1

Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2

Βόλος - ΑΕΛ 0-2

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 3-1

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0

ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 4-1

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1

1. ΑΕΚ 45

2. ΠΑΟΚ 44

3. Ολυμπιακός 43

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 29

6. Άρης 25

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21

9. Κηφισιά 19

10. ΑΕΛ 19

11. Ατρόμητος 17

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Ολυμπιακός, Αστέρας, ΠΑΟΚ και Κηφισιά, έχουν έναν αγώνα λιγότερο.





Η επόμενη αγωνιστική (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός

18:00 Αστέρας Τρίπολης - Βόλος

20:00 Κηφισιά -Ατρόμητος

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ

17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός

19:00 Άρης - ΠΑΟΚ

21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός





Στο 90’+11’ ο Αντρέ Λουίς βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από διεκδίκηση της μπάλας με τον Μουκουντί, με τον Στρακόσια να αποκρούει στη συνέχεια το πλασέ του Γιαζίτζι. Ο διαιτητής Ντάνι Μάκελι κλήθηκε απ’ τον VAR για on field review και λίγο αργότερα έδειξε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Ταρέμι, «σφραγίζοντας» στο 90’+16’ το τελικό 1-1.Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας εύκολα με 4-1 του Πανσερραϊκού, ωστόσο σήμερα το ποδόσφαιρο δεν ήταν σε πρώτη μοίρα στην Τούμπα.Στο πρώτο εντός έδρας ματς μετά την τραγωδία στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε 7 φίλους του Δικεφάλου, η ασπρόμαυρη οικογένεια τίμησε τη μνήμη τους με τον χρόνο να σταματά στο 27ο λεπτό (συμβολικά καθώς στις 27/1 συνέβη το μοιραίο τροχαίο) και όλο το γήπεδο να χειροκροτά για τα χαμένα αδέρφια τους...Μέσα σ' αυτήν την πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε μια ομάδα διαφοροποιημένη κατά τα 10/11 συγκριτικά με το ματς της Λιόν, ενώ ο μοναδικός που ξεκίνησε και στη Γαλλία έγινε αναγκαστική αλλαγή! Ο λόγος για τον Γιάννη Κωνσταντέλια ο οποίος αποχώρησε στο 41' με μυικό πρόβλημα, αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις, αλλά εκφράζονται φόβοι για θλάση.Όσον αφορά το ματς ο ΠΑΟΚ στο 8' είχε φτάσει στο 2-0 (Γερεμέγιεφ, Ντεσπόντοφ), με τον Πανσερραϊκό να μειώνει στο 12' με τον Φέλτες, αλλά στο 19' ο Πέλκας και στο 25' ο Βολιάκο διαμόρφωσαν το τελικό 4-1.Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αν και δεν ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι βρήκε πρώτη δίχτυα.έβγαλε με υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς με τον Σφιντέρσκι να γράφει το 2-0. Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε από τον Ταμπόρδα. Μετά το παιχνίδι με την Ρόμα ο Αργεντινός σκόραρε στο 84'κόντρα και στην Κηφισιά και έγραψε το 3-0.Το... εξπρές της Βοιωτίας δεν καταλαβαίνει ούτε από καταιγίδες και συνεχίζει με σπασμένα τα φρένα την ξέφρενη πορεία της τη φετινή σεζόν.Ο Λεβαδειακός έφτασε στις 11 νίκες στο πρωτάθλημα και οδεύει προς την κατάληψη της 4ης θέσης. Στο 44' ο Παλάσιος έστρωσε την μπάλα στον Τσάπρα ο οποίοςΤο 2-0 ήρθε στο 47'. Μετά από ωραία αντεπίθεση του Λεβαδειακού