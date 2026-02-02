Η ισοπαλία στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός ευνόησε τον ΠΑΟΚ, δείτε όλα τα γκολ
ΑΕΚ και Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1 με την Ένωση να είναι στους 45 βαθμούς και τον Ολυμπιακό στους 43 - Ο ΠΑΟΚ 4-1 τον Πανσερραϊκό, στη βουρκωμένη Τούμπα, είναι στους 44 και όπως και ο Ολυμπιακός έχει ματς λιγότερο - Ο ΠΑΟ 3-0 την Κηφισιά, αλλά πάντα στο -9 από τον 4ο Λεβαδειακό
Η ολοκλήρωση της 19ης αγωνιστικής της αγωνιστικής μπορεί να βρήκε και πάλι την ΑΕΚ στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ωστόσο το γκολ του Μέχντι Ταρέμι στο 90'+16' με το εύστοχο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ιρανός διαμόρφωσε ένα νέο τοπίο... Κι αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ που είναι στο -1 και ο Ολυμπιακός που είναι στο -2, έχουν από ένα ματς λιγότερο.
Ο Δικέφαλος του Βορρά σε μια έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα νίκησε εύκολα με 4-1 τον Πανσερραϊκό, αλλά έχασε τον Κωνσταντέλια, σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στα επτά χαμένα αετόπουλα.
Ο ΠΑΟ νίκησε πιο δύσκολα απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ με 3-0 την Κηφισιά (1-0 ήταν το ματς μέχρι το 80'), αλλά το -9 από τον Λεβαδειακό παραμένει καθώς οι Βοιωτοί κέρδισαν άνετα τον Αστέρα Τρίπολης.
ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1
Το εύστοχο πέναλτι του Μεχντί Ταρέμι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 1-1 για τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, ισοφαρίζοντας το γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα απ’ το 59ο λεπτό και κράτησε τους «ερυθρόλευκους» (που έχουν έναν αγώνα λιγότερο) σε απόσταση δύο βαθμών απ’ την κορυφή.
Στο -1 απ’ το ρετιρέ πλέον ο ΠΑΟΚ -με ένα ματς λιγότερο- απ’ την πρωτοπόρο ΑΕΚ που είχε δοκάρι στο 68’ απ’ τον Πινέδα, ενώ μεγάλες και καθοριστικές επεμβάσεις έκανε ο Θωμάς Στρακόσα και στα δύο ημίχρονα.
Ο Ολυμπιακός απείλησε πρώτος στο 19’ όταν ο Ορτέγα γύρισε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι όπου ήρθε με δύναμη ο Ροντινέι και πλάσαρε μεμιάς, όμως ο Στρακόσια έκανε καταπληκτική επέμβαση και κράτησε το «μηδέν» στην εστία του.
Η ΑΕΚ «απάντησε» με άλλη μία τελική απ’ τον Ζίνι, ο οποίος γύρισε το σώμα του και πλάσαρε, αλλά ο Τζολάκης είχε καλή τοποθέτηση, για να ακολουθήσει άλλη μία πολύ καλή στιγμή με τον Ταρέμι στο 39’.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη καλή ευκαιρία με την κεφαλιά του Ταρέμι που μπλόκαρε ο Στρακόσια, ενώ στο 59’ ήρθε το γκολ για την ΑΕΚ. Σε εκτέλεση κόρνερ του Μάριν από τα δεξιά, ο Ούγγρος φορ ξέφυγε απ’ τα μαρκαρίσματα, πήρε την κεφαλιά, με τον Τζολάκη να την βρίσκει αλλά την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 των «κιτρινόμαυρων».
Με ανεβασμένο ηθικό απ’ το 1-0 η ΑΕΚ «άγγιξε» το δεύτερο γκολ στο 68’. Σε στατική φάση ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά προς τον Γιόβιτς που ακούμπησε την μπάλα και πήγε να την περάσει πάνω απ’ τον Τζολάκη που απέκρουσε, για να ακολουθήσει η δεύτερη προσπάθεια του Πινέδα που «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων από σέντρα του Μπρούνο και πρώτη κεφαλιά του Αντρέ Λουίς, ο Μπιανκόν που είχε προωθηθεί έκανε το γυριστό, όμως ο Στρακόσα είπε και πάλι «όχι», κρατώντας ως το τέλος τη νίκη για την ομάδα του.
ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 4-1
Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας εύκολα με 4-1 του Πανσερραϊκού, ωστόσο σήμερα το ποδόσφαιρο δεν ήταν σε πρώτη μοίρα στην Τούμπα.
Στο πρώτο εντός έδρας ματς μετά την τραγωδία στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε 7 φίλους του Δικεφάλου, η ασπρόμαυρη οικογένεια τίμησε τη μνήμη τους με τον χρόνο να σταματά στο 27ο λεπτό (συμβολικά καθώς στις 27/1 συνέβη το μοιραίο τροχαίο) και όλο το γήπεδο να χειροκροτά για τα χαμένα αδέρφια τους...
Μέσα σ' αυτήν την πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε μια ομάδα διαφοροποιημένη κατά τα 10/11 συγκριτικά με το ματς της Λιόν, ενώ ο μοναδικός που ξεκίνησε και στη Γαλλία έγινε αναγκαστική αλλαγή! Ο λόγος για τον Γιάννη Κωνσταντέλια ο οποίος αποχώρησε στο 41' με μυικό πρόβλημα, αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις, αλλά εκφράζονται φόβοι για θλάση.
Όσον αφορά το ματς ο ΠΑΟΚ στο 8' είχε φτάσει στο 2-0 (Γερεμέγιεφ, Ντεσπόντοφ), με τον Πανσερραϊκό να μειώνει στο 12' με τον Φέλτες, αλλά στο 19' ο Πέλκας και στο 25' ο Βολιάκο διαμόρφωσαν το τελικό 4-1.
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0
Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αν και δεν ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι βρήκε πρώτη δίχτυα.
Στο 21' ο Αντίνο, που έκανε ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα, πέρασε την μπάλα στην περιοχή με τον Τεττέη να εκτελεί άψογα στην απέναντι γωνία του Ραμίρες ανοίγοντας το σκορ! Όλα άλλαξαν προς όφελος του ΠΑΟ στο 63'.
Ο Πέτκοφ, που είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή στο 11ο λεπτό στην θέση του τραυματία Ποκόρνι, αντίκρισε δεύτερη κίτρινη, μετά από σκληρό φάουλ στον Σιώπη με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα του με δέκα παίκτες.
Στο 81' μετά από μπαλιά του Καλάμπρια έβγαλε με υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς με τον Σφιντέρσκι να γράφει το 2-0. Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε από τον Ταμπόρδα. Μετά το παιχνίδι με την Ρόμα ο Αργεντινός σκόραρε στο 84'κόντρα και στην Κηφισιά και έγραψε το 3-0.
Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 3-1
Το... εξπρές της Βοιωτίας δεν καταλαβαίνει ούτε από καταιγίδες και συνεχίζει με σπασμένα τα φρένα την ξέφρενη πορεία της τη φετινή σεζόν.
Ο Λεβαδειακός έφτασε στις 11 νίκες στο πρωτάθλημα και οδεύει προς την κατάληψη της 4ης θέσης. Στο 44' ο Παλάσιος έστρωσε την μπάλα στον Τσάπρα ο οποίος «έσκαψε» την μπάλα πάνω απ’ τον γκολκίπερ του Αστέρα κάνοντας το 1-0.
Το 2-0 ήρθε στο 47'. Μετά από ωραία αντεπίθεση του Λεβαδειακού η μπάλα έφτασε στον Όζμπολτ. Εκείνος έβγαλε ασίστ προς τον Παλάσιος που έκανε ανενόχλητος το 2-0.
Στο 62’ ο Παλάσιος έστειλε την μπάλα στο ημικύκλιο με τον Κωστή να πλασάρει με το αριστερό για το 3-0. Ο Αστέρας μείωσε στο 76' με κεφαλιά του Ιβάνοφ μετά από εκτέλεση κόρνερ.
Βόλος - ΑΕΛ 0-2
Τρίτη σερί νίκη για την ΑΕΛ η οποία έχει μεταμορφωθεί με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της. Η ΑΕΛ ξεκόλλησε για τα καλά από την προ τελευταία θέση της βαθμολογίας και είναι πλέον στην 10η και κοντά στα playoffs 5-8.
H ΑΕΛ ήταν καλύτερη για ένα ακόμα παιχνίδια και ο Βόλος προβλημάτισε ξανά. Βέβαια τον δρόμο για το διπλό άνοιξε η αποβολή του Κάργα στο 36'.
Το χέρι του (τελευταίος παίκτης) του στοίχισε την κόκκινη και το πέναλτι για την ΑΕΛ. Ο Τούπτα πήρε φόρα να το εκτελέσει αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε και έστειλε τη μπάλα κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης ο ίδιος παίκτης έγραψε το 0-1 στο 39'!
Ο Τούπτα σκόραρε και στο 45+4' και σφράγισε τη νίκη με την ΑΕΛ προς το τέλος του αγώνα να έχει και άλλες ευκαιρίες για γκολ.
Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2
Διπλό οκτάδας για τον ΟΦΗ στο Περιστέρι. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη συνέχισε την ανοδική της πορεία σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και πάτησε οκτάδα κερδίζοντας 2-1 τον Ατρόμητο.
Κορυφαίος ο Ταξιάρχης Φούντας ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ των Κρητικών. Στο 15' έγινε το 0-1 με σουτ του Φούντα στο 15’, έπειτα από ωραία «κομπίνα» σε εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ.
Ο Ατρόμητος ισοφάρισε σε 1-1 στο 22' με πλασέ του Μουτουσαμί αλλά ο ΟΦΗ κυριάρχησε στη συνέχεια. Στο 49' ο Ανδρούτσος έβγαλε την μπάλα στον Αποστολάκη ο οποίος πλάσαρε σε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη.
Ο γκολκίπερ του Ατρόμητου βρήκε την μπάλα η οποία χτύπησε στο αριστερό δοκάρι κι ο Φούντας από κοντά με κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους.
Ο Φούντας στο 67’ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Σταυρόπουλου, πέρασε τον Χουτεσιώτη, αλλά η μπάλα έφυγε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Έτσι έχασε την ευκαιρία για χατ τρικ.
Παναιτωλικός - Άρης 0-1
Πρώτη νίκη για τον Άρη στο πρωτάθλημα για το 2026 και 6η σερί ήττα για τον Παναιτωλικό ο οποίος συνεχίζει να είναι σε δύσκολη θέση.
Ο Άρης ήταν καλύτερος σε όλο το παιχνίδι αλλά βοηθήθηκε και από την αποβολή του Χότζα με κόκκινη μέσω VAR στο 24'. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είχε σημαντικές ευκαιρίες αλλά ο Παναιτωλικός είχε σε καλή ημέρα τον τερματοφύλακά του Γεγβένι Κουτσερένκο.
Στο 14' ο Μισεουί είχε την ευκαιρία να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το βολ πλανέ που έπιασε προ κενής εστίας κατέληξε άουτ.
Ο Κουτσερένκο έβγαλε στο 22' τετ α τετ με τον Μορόν και απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μόντσου στο 27'. Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο 2ο μέρος και το μοναδικό γκολ ήρθε στο 78'.
Ο Ντούντου έβγαλε σέντρα και ο Φαμπιάνο με κεφαλιά νίκησε στον αέρα Γκουστάβ Γκράναθ και Κουτσερένκο για το 0-1.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (19η)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός - Άρης 0-1
Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2
Βόλος - ΑΕΛ 0-2
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 3-1
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0
ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 4-1
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 19 αγώνες)
1. ΑΕΚ 45
2. ΠΑΟΚ 44
3. Ολυμπιακός 43
4. Λεβαδειακός 38
5. Παναθηναϊκός 29
6. Άρης 25
7. Βόλος 25
8. ΟΦΗ 21
9. Κηφισιά 19
10. ΑΕΛ 19
11. Ατρόμητος 17
12. Παναιτωλικός 15
13. Αστέρας Τρίπολης 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Ολυμπιακός, Αστέρας, ΠΑΟΚ και Κηφισιά, έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (20η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
17:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός
18:00 Αστέρας Τρίπολης - Βόλος
20:00 Κηφισιά -Ατρόμητος
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ
17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός
19:00 Άρης - ΠΑΟΚ
21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
