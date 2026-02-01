Τα συγκλονιστικά λόγια της μητέρας του Άλκη Καμπανού, σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο γιος της
Τα συγκλονιστικά λόγια της μητέρας του Άλκη Καμπανού, σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο γιος της

Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και ο πόνος της μάνας αποτυπώθηκε μέσα από το ποίημα που έγραψε η Μελίκα Κακουλίδου για τον γιο της

Κάθε 1η του Φλεβάρη είναι μέρα πόνου και περισυλλογής. Μέρα μνήμης. Είναι η μέρα της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού καθώς σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια.

Η μητέρα του αδικοχαμένου φίλου του Άρη, Μελίνα Κακουλίδου, κατέθεσε τον αβάσταχτο πόνο της μέσα από ένα ποίημα που έγραψε για τον Άλκη. Ένα ποίημα με στίχους που συγκλονίζουν και αποτυπώνουν πλήρως των συναισθηματικό της κόσμο.

Αυτό το ποίημα ανάρτησε στον λογαριασμό της στα social media

«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης
είναι εδώ…
Πώς να από λησμονήσω
αυτό που είναι ζωή

Κλείσιμο
Κομμάτι από μένα
Σώμα μου και ψυχή…
Γιατί να μην αρχίζει
ο Φλεβάρης απ’ τις δυο

και πρώτη του Φλεβάρη
μου είπαν δεν είσαι εδώ…

Κι αν η σιωπή πονάει
Εγώ θα σου μιλώ
Του πόνου σου να πάρω
Όλο το μερικό…
Σένα σε λένε Άλκη
Και πάντα θα είσαι εδώ
Και εγώ η Μελίνα η μάνα
Πρέπει να ζω για δυο…
1 Φεβρουαρίου 2026».
