Super League 1: Ανέβηκε στην κορυφή η ΑΕΚ, στο -2 ο Ολυμπιακός με ματς λιγότερο, δείτε βαθμολογία και γκολ
Η ΑΕΚ 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός κέρδισε με το ίδιο σκορ τον Βόλο στον Πειραιά ενώ η ΑΕΛ πήρε το ντέρμπι των ουραγών με τον Πανσερραϊκό
Μόνη στην κορυφή της Stoiximan Super League θα είναι στο φινάλε της 18ης ημέρας η ΑΕΚ.
Η Ένωση με σκόρερ τον Λούκα Γιόβιτς επικράτησε 1-0 του Αστέρα στην Τρίπολη και έφτασε στους 42 βαθμούς, δύο περισσότερους από τον Ολυμπιακό και τρεις από τον ΠΑΟΚ που αυτή την αγωνιστική δεν θα παίξει (αναβολή με Κηφισιά).
Από την άλλη ο Ολυμπιακός κέρδισε με τον Ελ Κααμπί με 1-0 τον Βόλο αλλά έχει και αυτός παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με την ΑΕΚ.
Στη Λάρισα η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 του Πανσερραϊκού.
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1
Σπουδαίο διπλό για την ΑΕΚ στην Τρίπολη. Ο Λούκα Γιόβιτς μετά τα 4 γκολ που πέτυχε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σκόραρε και στην Τρίπολη και ανέβασε την ΑΕΚ στην 1η θέση.
Ο Σέρβος που έφτασε τα 12 γκολ στο πρωτάθλημα πήρε την μπάλα από τον Βάργκα και την έστειλε 38' στα δίχτυα με φοβερό σουτ από το ύψος της περιοχής.
Στο 2ο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν ήταν καλή αλλά δεν δέχτηκε γκολ αφού είχε σε πολύ καλή βραδιά τον Θωμά Στρακόσα. Στο 90' ο Αλβανός τερματοφύλακας μπλόκαρε την κεφαλιά του Κετού και στο 90+3' έκανε την απόκρουση του αγώνα βγάζοντας κεφαλιά του ίδιου παίκτη!
Ο Αστέρας είχε και σημαντική ευκαιρία στο 76'. Ο Ζοάο Μάριο έκανε το λάθος χάνοντας την κατοχή, ο Δεληγιαννίδης από δεξιά έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Μπαρτόλο από κοντά δεν βρήκε στόχο.
Ολυμπιακός - Βόλος 1-0
O Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε με γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Βόλο στο Καραϊσκάκη. Ο Μαροκινός πέτυχε το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του από το Κόπα Άφρικα και έκρινε το ματς.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Στο 26' ο Ντανιέλ Ποντένσε έβγαλε κάθετη στον Ελ Κααμπί και ο Μαροκινός με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα. Ο Βόλος που είχε πολλές σημαντικές απουσίες στο ματς έχασε και τον τερματοφύλακά του μετά το γκολ του Ολυμπιακού και συνέχισε με τον πορτιέρο της ομάδας Νέων.
Στο 49' από βολέ του Τζολάκη, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα έφυγε στην κόντρα, έδωσε στον Ποντένσε που με «λόμπα» θέλησε να σκοράρει, αλλά ο Κάρλες Σόρια έδιωξε θεαματικά πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος του Βόλου.
Η ομάδα της Μαγνησίας είχε ένα καλό πεντάλεπτο στη συνέχεια αλλά δεν μπόρεσε να βρει το γκολ.
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 1-0
Ο... τελικός της παραμονής βρήκε την ΑΕΛ να χαμογελά σ' ένα ματς που πρωταγωνιστής ήταν το VAR.
Η τεχνολογία μέτρησε το γκολ του Σαγκάλ στα πρώτα δευτερόλεπτα του Β' ημιχρόνου (αρχικά είχε ακυρωθεί για φάουλ στον τερματοφύλακα) και η τεχνολογία ακύρωσε σωστά δύο γκολ των φιλοξενούμενων (για οφσάιντ) και πήρε πίσω την υπόδειξη πέναλτι (δεν υπήρχε χέρι).
Όλα αυτά συνέβησαν στο Β' ημίχρονο, ενώ στα πρώτα 45 λεπτά η ΑΕΛ ήταν ελαφρώς καλύτερη, αλλά έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Τσομπανίδη.
Ωστόσο, ο νεαρός τερματοφύλακας έκανε το λάθος στο 46' και όσο κι αν προσπάθησε η ομάδα του δεν μπόρεσε να βρει γκολ ισοφάρισης.
Στο 90+6΄αποβλήθηκε μέσω VAR με 2η κίτρινη ο Μπρους του Πανσερραϊκού.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (18η)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός - Βόλος 1-0
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 1-0
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
16:00 Άρης - Λεβαδειακός
18:00 ΟΦΗ-Παναιτωλικός
19:30 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός
Κηφισιά-ΠΑΟΚ (Αναβολή)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 18 αγώνες)
ΑΕΚ 44
Ολυμπιακός 42
ΠΑΟΚ 41
Λεβαδειακός 34
Παναθηναϊκός 25
Βόλος 25
Άρης 21
Κηφισιά 19
Ατρόμητος 16
ΑΕΛ 16
Παναιτωλικός 15
ΟΦΗ 15
Αστέρας Τρίπολης 13
Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν 2 παιχνίδια λιγότερα. ΠΑΟΚ, Κηφισιά, Άρης, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Ατρόμητος έχουν 1 παιχνίδι λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (19η)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
17:00 Παναιτωλικός - Άρης
18:00 Ατρόμητος - ΟΦΗ
29:00 Βόλος - ΑΕΛ
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
16:00 Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης
17:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά
19:30 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός
21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
