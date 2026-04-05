Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Έγραψε ιστορία ο Σον στο MLS: Έβγαλε 4 ασίστ σε 19 λεπτά σε αγώνα των Λος Άντζελες FC, δείτε βίντεο
Οι Λος Άντζελες FC διέλυσαν τους Ορλάντο Σίτι με 6-0, με χατ τρικ του Μπουανγκά
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Χέουνγκ Μιν Σον με τη φανέλα των Ορλάντο Σίτι στο MLS, σε ένα πρωτάθλημα που αν έχεις την ποιότητα του Κορεάτη μπορείς... περπατώντας να ξεχωρίσεις.
Χθες, έδωσε άλλη μία παράσταση στους Αμερικανούς, αφού στον αγώνα των Λος Άντζελες FC με τους Ορλάντο Σίτι μοίρασε 4 ασίστ μέσα σε 19 λεπτά στο 6-0 της ομάδας κόντρα στους φιλοξενούμενους.
Μάλιστα τις 3 ασίστ από τις 4 τις έβγαλε στον Μπουανγκά, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα