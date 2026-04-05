Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε κώμα ο Ρουμάνος προπονητής, δίνει μάχη για τη ζωή του
Ο θρύλος του ποδοσφαίρου της Ρουμανίας και πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, μετά το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη την Παρασκευή, χθες το βράδυ παρουσίασε επιπλοκές με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη ΜΕΘ όπου και έπεσε σε κώμα.

Όπως αναφέρουν τα ρουμανικά ΜΜΕ το ιατρικό προσωπικό δίνει τεράστια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση δίνοντας κάποιες πληροφορίες και τονίζοντας ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου: «Το βράδυ του Σαββάτου, ο ασθενής παρουσίασε σημαντικές καρδιακές αρρυθμίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ωστόσο, λίγο αργότερα οι αρρυθμίες έγιναν σοβαρές και δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. Η κατάσταση του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη ΜΕΘ

Στο πλευρό του είναι η σύζυγος του Νέλι, η Άνα Λουτσέσκου, σύζυγος του Ραζβάν, με τον τελευταίο να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη καθώς σήμερα το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναίκό (19:00) για την πρεμιέρα των play off. Ωστόσο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Δικεφάλου θα αναχωρήσει για το Βουκουρέστι προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του.
Best of Network

Δείτε Επίσης