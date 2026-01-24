Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Εμμανουήλ Καραλής: Πρεμιέρα στο 2026 την Κυριακή στην Πολωνία
Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ κάνει πρεμιέρα στον κλειστό στίβο στο Λοτζ
Η διαδρομή του Εμμανουήλ Καραλή στη χειμερινή σεζόν ξεκινά την Κυριακή (25/1) στο μίτινγκ του Λοτζ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού στίβου του 2025 και “ασημένιος” στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού και κλειστού στίβου θα επιδιώξει από την αρχή της σεζόν να βρεθεί σε μεγάλα ύψη.
Ο αθλητής με τον αγώνα του στο Λοτζ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του στην Πολωνία, όπου βρέθηκε μαζί με τον προπονητή του, Μάρτσιν Στσεπάνσκι. Ο 27χρονος άλτης κατάφερε το 2025 να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική σεζόν, με σταθερά άλματα πάνω από τα 6,00 μ. και εμφανίσεις που απείλησαν την κυριαρχία του Μόντο Ντουπλάντις.
Το 2026 οι αναμετρήσεις των δύο αναμένονται εντυπωσιακές, με τον Έλληνα πρωταθλητή να διεκδικεί επιδόσεις πάνω από το ατομικό του ρεκόρ των 6,08 μέτρων και να διεκδικεί τη νίκη σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.
Ο αθλητής του Χάρη Καραλή θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο μίτινγκ του Καέν στις 31 του μηνός και στις 7 Φεβρουαρίου θα είναι στο Fly Athens, το δικό του μίτινγκ, στο κλειστό της Παιανίας.
