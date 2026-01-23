Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Η Bild αποθεώνει τον Καρέτσα: «Ακατέργαστο διαμάντι» και στόχος της Ντόρτμουντ
Οι Βεστφαλοί βλέπουν στον 18χρονο Έλληνα τον «νέο Τζουντ Μπέλιγχαμ», με Μπάγερν και Τσέλσι να καραδοκούν και την τιμή να αγγίζει τα 45 εκατ. ευρώ
«Ακατέργαστο διαμάντι» και «νέος Τζουντ Μπέλιγχαμ». Είναι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται σήμερα από την γερμανική εφημερίδα «Bild» στον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ποντάρει σε δύο σούπερ διαμάντια!». Είναι ο σημερινός τίτλος αναφοράς στην ιστοσελίδα της γερμανικής εφημερίδας «Bild», που αποκαλύπτει την προσπάθεια της γερμανικής ομάδας να αποκτήσει «τα δύο μεγαλύτερα ταλέντα του βελγικού πρωταθλήματος, το Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Ζενό Ντεμπάστ (Άμτερλεχτ), θεωρώντας τους ως τις επόμενες μεγάλες επενδύσεις που θα αποφέρουν τεράστια κέρδη στο μέλλον».
Σύμφωνα με την «Bild» η Ντόρτμουντ «παζαρεύει» την απόκτηση του Καρέτσα, θεωρώντας τον ιδανικό για το μοντέλο ανάπτυξης νεαρών ταλέντων που ακολουθεί.
Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει τον 18χρονο Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό ως «ακατέργαστο διαμάντι» και αναφέρει ότι η Ντόρτμουντ θέλει να προλάβει την Τσέλσι και την Μπάγερν Μονάχου.
Το άρθρο τονίζει ότι ο αθλητικός διευθυντής Σεμπάστιαν Κελ βλέπει στον Καρέτσα τον «νέο Τζουντ Μπέλινγκχαμ» όσον αφορά την προοπτική εξέλιξης και τη μεταπωλητική αξία.
Αν και η Μπάγερν παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, σύμφωνα με τους Γερμανούς, η εκπομπή «Bayern Insider» της Bild (με τους Κρίστιαν Φαλκ και Τόμπι Άλτσαφελ) αποκάλυψε ότι ο παίκτης φέρεται να έδωσε προτεραιότητα σε άλλες προοπτικές, με την Μπάγερν να εστιάζει πλέον σε άλλους στόχους (όπως ο Βιρτς).
Πάντα στο...κάδρο και η Τσέλσι, με την Bild να ήταν από τα πρώτα μέσα που ανέφεραν ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές, επιδιώκοντας να προλάβει τον ανταγωνισμό.
Η χρηματιστηριακή του αξία είναι 28 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Bild εκτιμά ότι για να πειστεί η Γκενκ να παραχωρήσει τον Καρέτσα το καλοκαίρι του 2026, η προσφορά θα πρέπει να αγγίξει ή να ξεπεράσει τα 40-45 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα αποτελούσε ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή και για την ίδια την Γκενκ.
