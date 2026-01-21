IFAB : Έρχεται το VAR στα κόρνερ, «άκυρο» στην πρόταση Βενγκέρ για το οφσάιντ

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Το IFAB στην προκαταρκτική του συνεδρίαση στο Λονδίνο δεν αφήνει περιθώρια για την εφαρμογή μιας ριζικής αναθεώρησης του κανόνα του οφσάιντ, αλλά ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση του βίντεο στα κόρνερ και τις λανθασμένες κίτρινες κάρτες
Σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν από τη συνεδρίαση του International Football Association Board (IFAB), του οργάνου που καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Ενώ το ποδόσφαιρο ετοιμάζεται για τη νέα εποχή, οι αποφάσεις που πάρθηκαν αναμένεται να αλλάξουν τη ροή των αγώνων, αρχής γενομένης από το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.
«Όχι» στην ανατροπή του οφσάιντ
Η πρόταση του Αρσέν Βενγκέρ, που προέβλεπε ότι ένας παίκτης θα θεωρείται σε θέση οφσάιντ μόνο αν ολόκληρο το σώμα του είναι μπροστά από τον τελευταίο αμυνόμενο, απορρίφθηκε, ανέφερε η εφημερίδα AS. Τις προηγούμενες ημέρες, τόσο η UEFA όσο και οι τέσσερις βρετανικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία), ιδρυτικά μέλη της IFAB, εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στην εφαρμογή του Κανόνα Βενγκέρ, θεωρώντας τον πολύ ριζοσπαστικό και πιθανό να προκαλέσει χάος στις άμυνες.
Αυτή η αντίθεση συγκρούεται με την άποψη της FIFA, η οποία χαιρέτισε την αλλαγή, θεωρώντας την απαραίτητη στην προσπάθειά της για ένα πιο επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου.
Η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας της IFAB (ABM), ωστόσο, ανέβαλε το ζήτημα του οφσάιντ υπέρ περαιτέρω δοκιμών. Το BBC αναφέρει ότι η Καναδική Πρέμιερ Λιγκ είναι μία από τις διοργανώσεις που έχουν προσφερθεί να δοκιμάσουν τον Κανόνα Βενγκέρ.
Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του VAR
Αν και το βασικό πρωτόκολλο παρέμεινε άθικτο, η IFAB πρότεινε τρεις συγκεκριμένες επεκτάσεις που θα επιτρέπουν στον VAR να παρεμβαίνει χωρίς να καθυστερεί τον ρυθμό:
Έλεγχος κόρνερ: Οι διοργανώσεις θα έχουν πλέον την επιλογή να επιτρέπουν στο VAR να ελέγχει αν ένα κόρνερ δόθηκε λανθασμένα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση μπορεί να βγει άμεσα.
Διόρθωση καρτών: Ο VAR θα μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις κόκκινης κάρτας που προήλθε από λανθασμένη δεύτερη κίτρινη, ή όταν υπάρχει λάθος στην ταυτοποίηση του παίκτη που τιμωρείται.
Ταχύτητα στο παιχνίδι: Προτείνεται αυστηρότερος έλεγχος στον χρόνο που δαπανάται στα πλάγια άουτ και στις κατοχές της μπάλας από τους τερματοφύλακες. Αν ο χρόνος ξεπεραστεί, η κατοχή θα περνάει αυτόματα στον αντίπαλο.
Ορόσημο η 28η Φεβρουαρίου
Όλες οι παραπάνω αλλαγές αναμένεται να επικυρωθούν στη Γενική Συνέλευση της IFAB στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά το τελικό βήμα ώστε οι νέοι κανονισμοί να τεθούν σε ισχύ στο Μουντιάλ 2026, ικανοποιώντας την επιθυμία του αρχιδιαιτητή της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, για μεγαλύτερη ακρίβεια στις αποφάσεις.
