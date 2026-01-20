Σλασκ Βρότσλαβ - Άρης 107-113: Έμεινε ζωντανός για την πρόκριση μετά από δύο παρατάσεις, βίντεο

Σε ένα συγκλονιστικό ματς που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση ο Άρης έμεινε ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης σε συνδυασμό με την ήττα της Κλουζ





Σε συνδυασμό με την ήττα της Κλουζ στη Σλοβενία, η ελληνική ομάδα διατηρεί ελπίδες πρόκρισης.







Ο Ντανίλο Άντζουσιτς ήταν ο κορυφαίος για τον Άρη ο οποίος εξασφάλισε τη νίκη όταν ο Αμίν Νούα μπήκε στην εξίσωση του αγώνα ενώ ο Λευτέρης Μποχωρίδης ήταν το πρόσωπο κλειδί στην άμυνα.



Ο αγώνας







Η Σλασκ αντέδρασε με τον ίδιο τρόπο καθώς τα τρία από τα τέσσερα λάθη της ελληνικής ομάδας στην πρώτη περίοδο της έδωσαν έξι ξεκούραστους πόντους στην πρώτη περίοδο η οποία ολοκληρώθηκε με έμμεσο τρίποντο του Τζέικ Φόρεστερ (19-24).



Μετά τον Μήτρου Λονγκ, ο Αμερικανός σέντερ τελείωσε τις μπάλες που πήρε, μέσα από τη δημιουργία και εκτέλεση του Ντανίλο Άντζουσιτς, παίζοντας σημαντικό ρόλο στο +11 (24-35, 12’) του Άρη.



Συνέχισε να κάνει λάθη στην επίθεση προσφέροντας εύκολους πόντους στους Πολωνούς και αφού η Σλασκ μείωσε τη διαφορά (32-35, 15’) πήγε προηγούμενη στ’ αποδυτήρια (50-48) πατώντας πάνω στην ευστοχία της από μακρινή απόσταση (8/15τριπ.) με κορυφαίο τον Στέρνιεβιχ.



Με 16 πόντους, ο Μήτρου Λονγκ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο, αντιθέτως Νούα και Χάρελ ήταν εκτός ρυθμού.



Στο πρώτο μισό της 3ης περιόδου ο Άρης δεν έβγαλε περισσότερες από δύο άμυνες (63-59, 25').



Βάζοντας ένταση στην άμυνά του χάλασε τον ρυθμό των Πολωνών αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός στην επίθεση και κυρίως ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον οποίον δόθηκαν μπάλες αλλά δεν τις αξιοποίησε όπως και τις ελεύθερες βολές (65-63, 27').



Παρά τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ και τις επιπλέον κατοχές της Σλασκ, πέντε διαδοχικοί πόντοι του Άντζουσιτς και τέσσερις του Κουλμπόκα ανέτρεψαν το σκηνικό (71-72, 30').



Ο Λευτέρης Μποχωρίδης έβγαλε άμυνες στις αρχές της τελευταίας περιόδου αλλά αυτές δεν μετουσιώθηκαν στην επίθεση (73-74, 33').



Ο Μήτρου Λονγκ δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικός όπως στο πρώτο ημίχρονο καθώς ο Αμίν Νούα παρέμεινε εκτός παιχνιδιού.



Ο Κίρκγουντ έγινε σπουδαίος παράγοντας του αγώνα με τους διαδοχικούς πόντους που σημείωσε στο +5 (81-76, 35') των γηπεδούχων αλλά ο Άρης έβγαλε αντίδραση με δικό του σερί (0-7).



Η Σλασκ μπήκε με +1 (86-85) στα τελευταία δύο λεπτά και βρήκε ένα μεγάλο σουτ ξανά με τον Κίρκγουντ (89-87), 73'' πριν το τέλος.



Το άστοχο σουτ του Τζόουνς έβαλε σε δύσκολη θέση την ελληνική ομάδα για να ακολουθήσει μια ακόμη κακή επίθεση από τον Μήτρου Λονγκ.



Βρισκόμενος στο -2, 30'' πριν το τέλος ο Άρης επέλεξε να παίξει άμυνα και πήρε την κατοχή της μπάλας έπειτα από λάθος του Νούνιες κι έχοντας επίθεση 9''.



Ό Μπράις Τζόουνς σκόραρε 4' πριν το τέλος σε μια φάση όπου οι διαιτητές δεν έδωσαν ξεκάθαρο φάουλ κι εκεί ο Άρης έβγαλε την άμυνα που χρειαζόταν στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.



Οι δύο ομάδες σκόραραν μετά δυσκολίας στο έξτρα πεντάλεπτο καθώς ο Μπράις Τζόουνς πέταξε στα σκουπίδια τρεις επιθέσεις της ομάδας του (95-91, 43').



Ο Άρης χρειαζόταν επειγόντως πόντους και βρήκε τέσσερις διαδοχικούς (95-95) και πέρασε μπροστά με το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο του Άντζουσιτς, 39' πριν το τέλος, αλλά ο Νούνιες ισοφάρισε (98-98), 28.4'' για το φινάλε.



Η ελληνική ομάδα έψαξε το καλάθι της νίκης εξαντλώντας το συντριπτικό μέρος της επίθεσής της αλλά έχασε δύο ευκαιρίες με τα άστοχα σουτ των Τζόουνς και του Νούα ο οποίος είχε χρόνο στη διάθεσή του αλλά προέβη σε βιαστική εκτέλεση.



Στη δεύτερη παράταση, ο Άρης δεν προστάτεψε την άμυνά του αλλά είχε λύσεις στην επίθεση και μπήκε στα τελευταία δύο λεπτά με προβάδισμα τριών πόντων (104-107, 48') και θα μπορούσε να είχε αυξήσει τη διαφορά στην κατοχή που είχε στα χέρια του.



Το έκανε στην επόμενη φάση με κάρφωμα του Νούα αλλά ούτε εκεί τελείωσε το παιχνίδι.



Διατήρησε όμως τον πρώτο λόγο καθώς 16'' είχε το προβάδισμα (107-109) και την μπάλα στα χέρια του. Δύο βολές του Μήτρου Λονγκ τελείωσαν το παιχνίδι.



Τα δεκάλεπτα: 19-24, 50-48, 71-72, 89-89 (κ.α), 98-98 (α' παρ.), 107-113 (β' παρ.)



Ο MVP... ο Ντανίλο Άνζουσιτς σε εκτέλεση και δημιουργία αλλά στη δεύτερη παράταση ο (μέχρι τότε... κακός) Αμίν Νούα έκρινε το παιχνίδι.



ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… ο Κίρκγουντ ο οποίος έκανε σπουδαίο παιχνίδι.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… τα 17 επιθετικά ριμπάουντ του Άρη.