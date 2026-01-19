Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές μέσω του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες»

Η Ιωάννα Καρέλια είναι η πρώτη ιδιώτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες» στηρίζοντας Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες στην προσπάθεια τους για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028