ΠΑΟΚ: Με τρεις επιστροφές η προετοιμασία για τον ΟΦΗ, ανεβάζει στροφές ο Ντεσπόντοφ
Γέμισε το οπλοστάσιο του Λουτσέσκου με Καμαρά, Σάστρε και Θυμιάνη – Σε ρυθμούς επανένταξης ο Βούλγαρος εξτρέμ ενόψει της Κυριακής.
Ο ΠΑΟΚ άφησε οριστικά πίσω του τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον στρέφει την προσοχή του στη Super League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή (18/01, 19:00) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου άρχισε να βλέπει το ιατρικό δελτίο να αδειάζει την κατάλληλη στιγμή.
Τριπλή επιστροφή και «χαμόγελα» στη Νέα Μεσημβρία
Μετά το απαραίτητο ρεπό της Πέμπτης, οι παίκτες επέστρεψαν στις προπονήσεις την Παρασκευή (16/01), με τον Ρουμάνο τεχνικό να μετρά σημαντικές επιστροφές. Οι Μαντί Καμαρά, Ζόαν Σάστρε και Κωνσταντίνος Θυμιάνης ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους απασχολούσαν και προπονήθηκαν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης, δείχνοντας πως μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στις αποστολές.
Ο τερματοφύλακας Γίρι Παβλένκα έβγαλε μέρος της προπόνησης και συνέχισε ατομικά, ενώ ο Λούκα Ιβανούσετς παραμένει στα πιτς, ακολουθώντας θεραπεία.
Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η προπόνηση είχε διπλό χαρακτήρα. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του νικηφόρου αγώνα με τον Ολυμπιακό έκαναν αποθεραπεία και αποκατάσταση σε γυμναστήριο και πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο χορτάρι, με το βάρος να πέφτει στην τακτική, την κατοχή μπάλας και την ολοκλήρωση με οικογενειακό δίτερμα.
Οι «ασπρόμαυροι» θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους με την αυριανή προπόνηση (Σάββατο 17/01 στις 16:45).
