Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών του ΟΦΗ μαζί με τον κόσμο μετά την πρόκριση κόντρα στην ΑΕΚ, φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται και θερμή υποδοχή με την επιστροφή της ομάδας στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Ο ΟΦΗ επιβλήθηκε με 1-0 της ΑΕΚ και πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στην προσπάθειά του να βρεθεί για δεύτερη σερί σεζόν στον τελικό!

Μετά τη μεγάλη νίκη τους, οι ποδοσφαιριστές του Κόντη πανηγύρισαν το σπουδαίο τους επίτευγμα με τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. 

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται και θερμή υποδοχή με την επιστροφή της ομάδας στο Ηράκλειο.

Το αεροπλάνο θα απογειωθεί από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 23:35 και στο Ηράκλειο, όπου θα φτάσει λίγο μετά τις 00:00, την ομάδα της Κρήτης θα περιμένουν πολλοί φίλοι της ομάδας για να αποθεώσουν τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες του για τη μεγάλη επιτυχία.

Δείτε φωτογραφίες από την αποθέωση των παικτών στο γήπεδο:

