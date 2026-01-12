Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Η Adidas συγκεντρώνει επτά εμβληματικούς σταρ για την 25η επέτειο της μπάλας του Champions League
Η Adidas συγκεντρώνει επτά εμβληματικούς σταρ για την 25η επέτειο της μπάλας του Champions League
Ζιντάν, Μέσι και Κρόος «σμίγουν» με τους Μπέλιγχαμ και Γιαμάλ για την επετειακή επανέκδοση της θρυλικής μπάλας «Finale»
Μια εικόνα, ένα τέταρτο του αιώνα ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ιστορίας. Η Adidas, γιορτάζοντας τα 25 χρόνια συνεργασίας με την UEFA για το Champions League, συγκέντρωσε σε μια συμβολική φωτογραφία το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Στο κέντρο της καμπάνιας βρίσκονται επτά εμβληματικές προσωπικότητες που έχουν αφήσει ή ξεκινούν τώρα να αφήνουν το στίγμα τους στα γήπεδα με τα «αστέρια»:
Οι θρύλοι: Ζινεντίν Ζιντάν, Λιονέλ Μέσι και Τόνι Κρόος εκπροσωπούν τη χρυσή ιστορία της διοργάνωσης.
Το σήμερα: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποτελούν τους σύγχρονους πρωταγωνιστές.
Το μέλλον: Οι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Λαμίν Γιαμάλ συμβολίζουν τη νέα γενιά που ετοιμάζεται να γράψει τα δικά της κεφάλαια.
Η επιστροφή της «Finale 1»
Η αφορμή για αυτή τη συνάντηση είναι η επανέκδοση της Adidas FINALE 1, της πρώτης μπάλας με το εμβληματικό σχέδιο 'starball'.
Η νέα έκδοση διατηρεί τα αυθεντικά χρώματα και το μοτίβο, αλλά ενσωματώνει ένα σύγχρονο οπτικό εφέ που αλλάζει από μαύρο σε μωβ ανάλογα με τη γωνία θέασης.
Παρά τη ρετρό εμφάνιση, η μπάλα διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (θερμοκολλημένη κατασκευή χωρίς ραφές), εξασφαλίζοντας κορυφαία ακρίβεια και έλεγχο, αντίστοιχο με τις μπάλες που χρησιμοποιούνται σήμερα στους αγώνες.
Από το ιστορικό βολέ του Ζιντάν το 2002 μέχρι τις επικές στιγμές του Μέσι και την ανάδειξη του Γιαμάλ, η μπάλα με τα αστέρια παραμένει ο συνδετικός κρίκος γενεών που έχουν χτίσει τον μύθο του Champions League.
Στο κέντρο της καμπάνιας βρίσκονται επτά εμβληματικές προσωπικότητες που έχουν αφήσει ή ξεκινούν τώρα να αφήνουν το στίγμα τους στα γήπεδα με τα «αστέρια»:
Οι θρύλοι: Ζινεντίν Ζιντάν, Λιονέλ Μέσι και Τόνι Κρόος εκπροσωπούν τη χρυσή ιστορία της διοργάνωσης.
Το σήμερα: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποτελούν τους σύγχρονους πρωταγωνιστές.
Το μέλλον: Οι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Λαμίν Γιαμάλ συμβολίζουν τη νέα γενιά που ετοιμάζεται να γράψει τα δικά της κεφάλαια.
Η επιστροφή της «Finale 1»
Η αφορμή για αυτή τη συνάντηση είναι η επανέκδοση της Adidas FINALE 1, της πρώτης μπάλας με το εμβληματικό σχέδιο 'starball'.
Η νέα έκδοση διατηρεί τα αυθεντικά χρώματα και το μοτίβο, αλλά ενσωματώνει ένα σύγχρονο οπτικό εφέ που αλλάζει από μαύρο σε μωβ ανάλογα με τη γωνία θέασης.
Παρά τη ρετρό εμφάνιση, η μπάλα διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (θερμοκολλημένη κατασκευή χωρίς ραφές), εξασφαλίζοντας κορυφαία ακρίβεια και έλεγχο, αντίστοιχο με τις μπάλες που χρησιμοποιούνται σήμερα στους αγώνες.
Από το ιστορικό βολέ του Ζιντάν το 2002 μέχρι τις επικές στιγμές του Μέσι και την ανάδειξη του Γιαμάλ, η μπάλα με τα αστέρια παραμένει ο συνδετικός κρίκος γενεών που έχουν χτίσει τον μύθο του Champions League.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα